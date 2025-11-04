放大普發現金1萬元！誠品禮物節11月7日登場加碼推出「愛你1萬元」

放大普發現金一萬元！誠品禮物節11月7日登場加碼推出「愛你一萬元」。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕放大普發現金１萬元！誠品生活（2926）今日宣布「誠品禮物節」11月7日起登場，搜羅上萬件設計好物，加碼推出「愛你一萬元」活動，當日單筆滿萬元即有機會抽中最高誠品點10萬點，相當1萬元購物金回饋，還有「萬萬沒想到」獨家萬元優惠組，會員完成指定任務可再抽星宇航空美國不限航點雙人豪華經濟艙單點來回機票、台南五星級禧榕軒大飯店住宿券。

誠品生活推出參與「愛你一萬元」活動，於指定門市當日單筆滿1萬元，即可獲得APP遊戲任務抽獎機會乙次，有機會抽中誠品點10萬點（價值1萬元）、誠品點1萬點 （價值1千元）；誠品線上則是累積消費滿6千元（含）以上，即有機會搶分得「百萬誠品點數」，系統將依符合資格會員於活動期間的全站累積訂單金額佔比認列，單一會員最高可獲得9999誠品點。

請繼續往下閱讀...

針對「百萬誠品點數」活動，誠品舉例，小華在活動中買iPad總消費金額2.1萬元，假設所有達標會員的消費總額是1800萬元，小華消費金額佔0.1%，就能分到百萬點數的0.1%，也就是1000點（價值100元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法