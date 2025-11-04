全球股市警鐘敲響！高盛、大摩示警給出教戰守則

全球股市警鐘敲響！高盛、大摩示警稱，未來2年內，股市將回調1-2成。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕全球市場在今年持續上漲之後可能面臨現實檢驗，高盛和摩根士丹利週二警告投資者，未來兩年市場可能會出現10%至20%的回檔，並指出，這逆轉是長期牛市的正常特徵，建議投資人保持投資並審查投資組合配置，但不要試圖擇時入市，而在回調的過程中，特別看好香港、中國、日本和印度市場。

CNBC報導，受人工智慧相關利多和降息預期推動，全球股市今年一路飆升，屢創新高。過去1個月，美國主要股指屢創新高，日經225指數及韓國綜合股價指數也創下新高，而受中美緊張局勢緩和及美元走軟的提振，中國上證綜指更是創下十年來最高水準。

高盛執行長所羅門在香港舉行的全球金融領袖投資峰會上表示，未來12到24個月內，股市可能會出現10%到20%的下跌。市場上漲之後會回調，以便人們重新評估。

然而，所羅門指出，這種逆轉是長期牛市的正常特徵，並指出投資銀行給客戶的一貫建議仍然是保持投資並審查投資組合配置，而不是試圖擇時入市。

他說，即使在市場上漲週期中，10%到15%的跌幅也時有發生。這不會改變你對資本配置的基本信念或結構性想法。

另摩根士丹利執行長皮克在同一小組討論中表示，投資者應該歡迎週期性的回調，稱其為健康的趨勢，而不是危機的跡象。

「我們也應該歡迎出現10%到15%的跌幅，而這些跌幅並非由某種宏觀經濟斷崖效應驅動。我認為這是一種健康的趨勢，」他說。

所羅門和皮克的觀點是在國際貨幣基金組織最近發出可能出現劇烈調整的警告之後提出的，與此同時，聯準會主席鮑爾和英國央行行長安德魯貝利也對股票估值過高發出警告。

高盛和摩根士丹利指出，受近期包括中美貿易協定在內的一系列進展影響，亞洲在未來幾年將成為經濟亮點。高盛預計，全球資本配置者將繼續關注中國，並補充說，中國仍然是世界上「規模最大、最重要的經濟體之一」。

摩根士丹利依然看好香港、中國內地、日本和印度，因為它們各自擁有獨特的成長前景。日本的公司治理改革和印度的基礎建設被特別列為未來多年的投資主題。

