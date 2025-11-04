普發1萬這家銀行最大方 人人有獎再抽NVIDIA投資金

將來銀行宣布推出普發1萬可享有五大權益任選回饋，再抽NVIDIA投資金。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕普發1萬明（5）日開放現金登記入帳，各銀行優惠盡出，純網銀國家隊將來銀行NEXT BANK今日揭曉該行優惠方案，大手筆｢人人有獎｣且「N倍奉還」，只要在11月28日0時前選擇將來銀行作為「登記入帳」帳戶，可選享「大將卡」、「行動支付」、「外匯」、「房貸」、「財管」回饋5選1，於2026年1月30日前完成入帳，還可再參加市價近10萬元的「NVIDIA（輝達）投資金」抽獎，幸運中獎就可當NVIDIA股東。

將來銀行指出，目前不少銀行雖提供萬元以上的點數、現金提供抽獎，但名額均僅有個位數，該行推出的「N倍奉還」專案，主打「人人有獎」，存戶可依自身需求，選擇最有利的回饋方案，讓客戶不只是收到普發的1萬元，還能依個人需求自由選擇如何運用或儲蓄「放大」這1萬元。

請繼續往下閱讀...

「存款族」可選美元1個月期12%優惠定存；「支付族」可選大將卡加碼2%回饋無上限，搭配大將卡原有的海外回饋2.5%回饋，最高回饋率達4.5％，或選擇全支付、街口、將來支付等「行動支付」有2%加碼；「購屋族」完成房貸申辦並於核准1個月內撥款，可獲 2,000 N 點回饋；「財管族」新加入黃金級（含）以上財管會員即可獲得200 N 點。

此外，若2026年1月30日前登記並完成入帳至將來銀行，還可抽「NVIDIA投資金」，將來銀行將依據美國時間10月31日NVIDIA收盤價換算，預估投資金近新台幣10萬元。

將來銀行指出，政府普發1萬元登記入帳將於明（5）日上午8時正式起跑，民眾可分流至普發現金官網登記，填寫健保卡號、身分證字號或居留證號及指定金融機構帳號後，最快於11月11日傍晚18時起開始入帳。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法