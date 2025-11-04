ChatGPT不再提供醫療、法律建議？《商業內幕》曝新規上路影響

OpenAi上個月29日更新「使用政策」，規定未經持證專業人士適當參與，不得使用 ChatGPT 提供「需要執照的客製化建議，例如法律或醫療建議」。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕OpenAI上個月29日更新「使用政策」，規定未經持證專業人士適當參與，不得使用 ChatGPT 提供「需要執照的客製化建議，例如法律或醫療建議」。消息傳出後，引起大量網友擔心將ChatGPT將不再回答相關問題。不過，《商業內幕》指出：「ChatGPT 仍然可以為你提供醫療資訊，只是不會取代你的醫生。」

根據《商業內幕》報導，有超過200萬人追蹤的 X 網路新聞帳號「Kalshi」，3日發布訊息指「OpenAI 的 ChatGPT 將不再提供健康建議」，大量的用戶留言表示此舉讓他們措手不及。不過，OpenAI 健康人工智慧研究團隊的負責人辛格爾（Karan Singhal）表示 Kalshi 說法有誤，並表示「模型的行為保持不變」。

請繼續往下閱讀...

OpenAI 的發言人回應《商業內幕》時也指出：「ChatGPT 從來都不是專業法律或醫療建議的替代品，但它將繼續是幫助人們理解法律和健康資訊的好資源。」

《商業內幕》表示，當詢問醫療問題時，ChatGPT 並不會像醫生一樣診斷或開立具體藥物建議，但會提供一些建議以助改善症狀。個性化、專業的建議就是將「醫療建議」與「醫療資訊」區分開來的法定界線。提供一般性的健康資訊並不需要醫療執照。這也是為什麼新聞記者、創業者和網紅可以在網上分享健康資訊和健康建議而無需醫學學位的原因。這與某位個人理財的網紅分享他們的股票選擇，但聲明「這不是投資建議」的情形相同。

報導指出，隨著越來越多的用戶尋求 ChatGPT 提供醫療建議，出現部分使用者採納了這些建議後產生了災難性的後果。OpenAI 更新的使用政策有助於劃清界限，減少他們的法律責任。「對於普通用戶來說，你仍然可以像問「Dr. Google」一樣向 ChatGPT 提問健康問題。只是僅作為輔助工具，不應該取代專業醫生的診斷和治療建議。」

