宏捷科10月營收4.11億元、月增5.51% 連創15個月新高。

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵射頻元件大廠宏捷科（8086）公布10月營收4.11億元、月成長5.51%、年增62.7%，連創近15個月以來營收新高紀錄。公司表示，隨著製程技術持續優化並獲得終端客戶高度肯定，市場佔有率穩步提升，接單動能暢旺，考量客戶端庫存偏低，對年底前營運維持審慎樂觀看法，預期營收成長趨勢可望延續。

宏捷科近年積極推動產品多元化與轉型，除深耕傳統手機功率放大器（PA）市場外，也積極拓展至多元應用領域，包括WiFi 7、LiDAR、自駕車與機器人通訊用Datacom、低空經濟無人機、砷化鎵太陽能電池及濾波器等新興市場。

宏捷科指出，非手機PA產品自2024年第四季起小量試產，預計2026年開始逐步放量出貨，由於相關產品具備較高毛利率，預期不僅將帶動營收持續成長，更有助於整體毛利率顯著提升，成為未來營運的重要成長引擎；宏捷科也強調，將持續投入研發與製程技術升級，深化與國際客戶合作，穩健推進產品布局，以期在全球射頻元件及新興應用市場中占據領先地位。

