英國關鍵晶片慘被掏空 中企以「收購、掌控技術、關廠」三部曲吸血

〔財經頻道／綜合報導〕隨著北京加強對全球電子供應鏈的控制，一家由中國所持有的英國半導體工廠已停止在英國的生產關鍵晶片。這一事態發展引發人們對中國企業掏空英國電子產業的新擔憂。

根據公司帳目顯示，總部位於英格蘭東部林肯市的Dynex Semiconductor公司已停止在英國生產高壓晶片。

半導體技術一直處於西方與中國科技戰的最前線，雙方都實施貿易限制，試圖對對方經濟體施加壓力。

Dynex公司成立於1957年，是英國領先的半導體裝置生產商之一，其產品為絕緣閘雙極電晶體（IGBT），用於控制電力火車和汽車中的高功率負載。

2008年，Dynex被中國國營鐵路公司中車集團（CRRC）收購。2023年，中車因涉嫌與中國軍方有關而被美國政府列入黑名單。

中國投資Dynex是為了確保高壓晶片的供應，這些晶片對於建造該國的高速鐵路系統和電網項目至關重要。

自收購Dynex以來，中車已在中國大力投資生產這些設備，而Dynex在英國的帳目中表示，該公司今年將停止在林肯生產IGBT。

Dynex的中國所有權引發了人們的擔憂，即英國的技術已被用來向中國海軍提供電磁軌道炮。

該公司去年10月向客戶發出9個月的停產通知，暗示其生產線已於今年夏季關閉。該公司表示，將「利用我們的全球佈局來提升產能競爭力」。

Dynex在英國的帳戶顯示，該公司將繼續完成IGBT晶片的封裝，但生產重點將放在其他領域。IGBT能夠管理高壓電力負載，因此可用於控制電動車的功率。

在中車收購大創電子之前，中國嚴重依賴進口此類裝置。新東家最初擴建了大創電子的廠房，但在2014年，該公司在中國開設了首家IGBT工廠，此後又新增了兩條生產線。

中車投資者文件聲稱，該公司「打破了外國企業對軌道交通和超高壓設備的壟斷」。

中車已成為中國最大的IGBT生產商之一，最近在中國東部開設了第三條生產線。

