雄獅看好普發1萬商機 旅展業績目標雙位數成長

雄獅以「精緻旅遊」與「會員升級」雙策略積極迎戰旅展。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕搶普發1萬商機，雄獅今日指出，搭配普發現金1萬政策，旅展當天加開沖繩自由行免萬元，長程線行程最高優惠1.5萬元，再加碼「普發折扣碼」，限定行程最多折5千。

全台規模最大的「ITF台北國際旅展」將於11月7日－10日在南港展覽館一館舉行，雄獅今年展攤數為歷年來最多，並以「精緻旅遊」與「會員升級」雙策略積極迎戰，而旗下「璽品SP Collection」更推出全新行程，且在會員制度全面升級下，旅展現場同步加碼，民眾只要下載雄獅APP，即可抽萬元機票折扣碼。

根據雄獅旅遊觀察，受惠於寒假延長和9天春節假期，今年冬季旅遊市場以歐洲與亞非線成長最為明顯。歐洲線寒假進單人數較去年同期成長3倍，以義大利、奧捷、北歐極光團最受青睞，其中北歐團能見度已達明年6月；亞非線寒假與春節訂單成長近80%，以埃及、土耳其、杜拜買氣最旺。此外，雄獅也針對新開航點如神戶、鳳凰城、達拉斯等包裝相關行程，滿足多元旅遊需求。預期在普發現金、國定假日增加、會員制度升級，及 ITF旅展效益等利多帶動下，整體旅展業績可望雙位數成長。

