自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台肥公告張滄郎為新任董事長 三軸並進開創永續新局

2025/11/04 13:46

台肥公告張滄郎接任董事長，以三軸並進開創永續新局。（擷取自重大訊息觀測站）台肥公告張滄郎接任董事長，以三軸並進開創永續新局。（擷取自重大訊息觀測站）

〔記者張慧雯／台北報導〕台肥（1722）今（4）日召開第36屆董事會，會中推選張滄郎為新任董事長，張滄郎表示，未來將帶領台肥持續朝「照顧農民、友善大地、節能減碳」方向前進，推動企業轉型升級，讓台肥成為兼具經濟效益與社會責任的永續典範。

張滄郎強調，企業唯有穩健經營、創造利潤，才能照顧員工、保障股東權益，更有能力實踐支持農業、照顧農民的使命，台肥走過近80年，面對全球能源轉型與產業競爭的壓力，正處於轉型關鍵時刻，他也感謝李前董事長奠定「乾淨能源第五大事業」方向，並推動工廠安全健診與節能減碳措施，這些努力都將持續深化。

展望未來，張滄郎指出，台肥的發展根基來自肥料本業，將整合肥料、化工與不動產等事業優勢，強化資源配置與投資布局，以不動產永續財打底，讓乾淨能源有底氣往前衝，讓肥料化工有時間與空間去轉型，三軸並進，期盼十年內完成華麗轉身，讓台肥各核心事業具備規模與競爭力，脫胎換骨，邁向穩健獲利新局。

他也表示，將以研究所為平台，結合產官學研與農民力量，推動友善環境的新型肥料與智慧農業，並與政府協力制定合理補貼政策，為台灣農業開創永續方向，未來將全力以赴帶領團隊再創高峰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財