台積電還可上車！外媒點名「3檔領先科技股」在11月仍值得買進

投資媒體《The Motley Fool》分析師點名，11月值得買的3檔領先科技股，台積電在內。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，儘管許多投資者在年底前認為市場估值過高，但市場仍持續強勁上漲。這對投資者來說並不容易拿捏，因為目前既存在真正的投資機會，卻也存在著害怕錯失良機的心理。分析師Keithen Drury指出，如果買對了股票，從現在的價格仍有相當大的上漲空間，他點名3家領先的科技股目前看起來相當值得在11月買進，因為考慮到未來驚人的成長，它們實際上比表面看起來便宜得多。

1.輝達（NVIDIA）

報導指出，當問別人哪支股票被高估時，輝達可能是第1個被提到的名字。該股目前的本益比接近60倍，看起來確實偏高。然而，這並不是分析成長型股票的正確方式，特別是對於像輝達這樣增長迅速的公司。

請繼續往下閱讀...

輝達生產圖形處理器（GPU），這是人工智慧浪潮背後的運算核心。目前這類晶片的需求龐大且不斷增長，輝達幾乎無法跟上出貨速度。最近，輝達宣布其最新的Blackwell和Rubin晶片在未來五個季度內已有高達5000億美元的訂單。作為對比，輝達在過去12個月的營收為1650億美元。

這顯示出巨大的成長潛力。如果考慮輝達的本益成長比（PEG ratio），情況會更清楚。這個指標會同時考量獲利成長與估值，一般來說PEG低於1的股票被視為低估。這意味著輝達目前仍被低估，若其成長如管理層預期般加速，實際上可能比現在看起來更便宜。

2.Alphabet（Google母公司）

原本大家認為Alphabet不會成為人工智慧浪潮的贏家。許多人預測它的生成式AI技術會失敗，Google搜尋引擎的使用率會下降，導致業務陷入困境。然而，這些都沒有發生。Alphabet的Gemini模型如今被視為業界最強之一，而Google搜尋也順利將生成式AI摘要整合進搜尋結果中，讓它仍穩居搜尋引擎的領導地位。

這帶來了驚人的第三季表現，營收比去年同期成長16%，達到1020億美元，首次突破千億美元大關。各項業務表現都亮眼，其中Google搜尋的營收比去年同期成長15%，顯示Alphabet依然在這個領域中遙遙領先。儘管成長強勁，Alphabet的PEG比仍僅有0.85。這意味著股價仍有相當的上漲空間，使其成為目前值得買進的優質股票。

3.台積電（TSMC）

最後要提到的是 台積電。它是全球營收最大的晶片製造商，能有今天的地位，是因為它為所有領先的AI運算供應商生產晶片。台積電同時推出多項創新技術，其中之一甚至可能有助於緩解AI帶來的能源危機。

台積電即將量產的2奈米晶片，與上一代3奈米晶片在相同運算速度下相比，可減少25%至30%的能源消耗。這是極大的突破，顯示晶片技術仍有很大的進步空間。與輝達類似，台積電的成長也非常迅速，其第三季營收年增41%。這顯示晶片需求強勁，而由於AI基礎建設的巨額投資，這股需求短期內不會減緩。

報導指出，在以上3家公司中，台積電的估值最便宜，PEG比僅0.56。這意味著以目前的成長速度來看，台積電極可能被低估，因此也是目前非常值得買進的股票。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法