南亞科傳調薪3％-10％ 碩士起薪6.2萬元、直逼神山

2025/11/04 13:12

圖為南亞科總經理李培瑛（記者洪友芳攝）圖為南亞科總經理李培瑛（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕隨著DRAM缺貨與漲價，台塑集團DRAM廠南亞科（2408）營運行情翻身，不僅單季營運轉虧為盈，股價也頻創新高，今盤中最高達143元，為了留才與攬才，業界傳出南亞科近期進行結構性調薪，新人碩士畢業月薪從4.5萬元上調到6.2萬元，調幅達37.77%，直逼護國神山台積電（2330）的逾6.5萬元；公司調薪幅度介於約3%-10%。

南亞科通常年度調薪是7月份，但配合集團調薪進度，今年時間延後，近期才揭曉，且會補前面幾個月的調薪額。南亞科證實有調薪一事，但不透露調薪幅度，並說明今年是正常調薪幅度，近幾年新人起薪則參考科學園區同業水準，逐年進行結構調薪，並非今年大舉調高。

MSCI（明晟）最新季度調整將在6日公布，並於11月24日盤後生效，南亞科被點名有望入選成分股，加上DRAM價格持續上漲，推升南亞科今盤中股價衝上140元大關，但最後以131.5元、下跌5.5元收黑。

南亞科開第三季在DRAM價格與出貨量雙雙上升的帶動下，稅後淨利15.63億元，每股盈餘0.50元，終止連續11季虧損，轉虧為盈，樂觀看待第四季及明年營運。

