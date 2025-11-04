他大學時「靠副業」2週狂賺37萬 今創辦公司營收飆逾77億元 致勝秘訣曝光

斯托克（Tate Stock，左）在大學期間開啟副業，短短2週內就賺了1.2萬美元。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國猶他州一名創業家，曾是一名普通大學生，他在大學期間開啟副業，短短2週內就賺了1.2萬美元（約新台幣37萬元），如今他是知名健康品牌Chirp的共同創辦人兼執行長。這家健康器材公司靠著一款名為「Chirp Wheel」（按摩滾輪）的產品，從副業起步，一路成長至累積營收超過2.5億美元（約新台幣77.1億元）。令人難以置信的是，這段創業旅程起點僅是一個在阿姨家洗衣服的午後，以及一個被遺忘的「瑜伽輪」。

外媒報導，今年33歲的斯托克（Tate Stock），在2015年時還是全職大學生，為了支付生活費，他每年夏天靠挨家挨戶推銷除蟲服務維生。他在一次偶然機會中看到阿姨家客廳裡的瑜伽輪，出於好奇上網搜尋，結果在Amazon發現「yoga wheel」（瑜伽輪）的搜尋熱度高，但幾乎沒人販售。

當時他立刻嗅到商機，拿出僅有的450美元（約新台幣1.4萬元）資金，購買下水管與瑜伽墊材料，在朋友母親的穀倉裡手工製作出約100個瑜伽輪，並上架至Amazon線上販售，結果在短短2週內賺進1.2萬美元，遠超過一般實習薪水。斯托克回憶「那是我人生第一次感覺到，比起為別人工作，我可以靠自己創造價值。」

雖然第一波銷售成功，但資金短缺的現實並未改變。斯托克在創業前3年幾乎沒有領薪水，全靠節儉生活與同學幫忙生產產品撐下去。由於無法負擔工廠的最低訂單量，他們選擇繼續在車庫手工製作。「那是最艱難的做法，但也讓我學會最深入地理解產品與客戶。」

公司的命運在一次行銷轉向中徹底改變。斯托克發現許多顧客購買瑜伽輪並非為了瑜伽，而是用來緩解背痛。他決定重新定位產品，將「Chirp Wheel」從瑜伽輔具轉變為「背部伸展與止痛工具」。結果銷售爆發，僅憑這項行銷轉變，營收從兩年半的18萬美元（約新台幣555萬元），在接下來的半年間暴增至400萬美元（約新台幣1.23億元）。

不過，成功之路並非一帆風順。2020年，公司的營收暴增 400%，卻因未向顧客收取銷售稅而面臨重大稅務問題。斯托克選擇主動與各州政府簽署自願揭露協議，並用公司利潤支付約600萬美元（約新台幣1.85億元）稅款，他說「那是一筆讓人難以吞下的代價，但我知道那是唯一正確的做法。誠信讓我們更強大。」

斯托克表示，創業初期幾乎沒有人看好他們，銀行拒絕貸款、家人質疑、前輩不信任。他表示「到最後，只剩我、妻子和幾個早期員工仍然相信。後來我明白，信念要先從自己開始，然後由客戶用行動回饋。當顧客一再購買，我們才知道，我們真的成功了。」

進入2025年，Chirp公司再度迎來爆發成長。公司持續擴編，目前約有三分之一的員工專注於研發創新，專心為「真實的人解決真實的疼痛」。憑藉產品創新與全球行銷布局，Chirp今年營收成長率超過300%，成為美國健康科技領域的代表品牌之一。

回顧一路走來的歷程，斯托克給所有創業者的建議是「推出不完美的產品。別沉迷於商標、Logo或包裝的浪漫。最重要的是做出能真正為別人帶來價值的東西。你的顧客，就是你最好的導師。」

