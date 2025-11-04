自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

吳音寧臉書發文掀熱議 1小時湧1.8萬人按讚打氣

2025/11/04 13:02

吳音寧突更換封面形象照。（翻攝吳音寧臉書）吳音寧突更換封面形象照。（翻攝吳音寧臉書）

〔記者陳冠備／彰化報導〕台肥（1722）今（4日）召開董事會，外界盛傳行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將出任董事長，但董事會投票決議，由現任總經理張滄郎接任董事長職務；吳音寧則擔任董事。對於結果，吳音寧稍早在臉書發文表示，「不管在什麼位置，都要努力向前」，貼文短短1小時就湧入1.8萬人按讚、千則留言打氣，掀起熱議。

吳音寧在臉書發文，短短一小時湧入1.8萬人按讚、千則留言打氣。（翻攝吳音寧臉書）吳音寧在臉書發文，短短一小時湧入1.8萬人按讚、千則留言打氣。（翻攝吳音寧臉書）

在董事會召開前，吳音寧一早便更新臉書封面，圖片上寫著「台灣，因你更好！吳音寧」，引發網友熱烈討論。隨後她再度貼出個人照，感性表示「大家的支持與鼓勵，我都收到了，真的非常感謝。政治的口水是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前。」

吳音寧的貼文短短1小時吸引逾1.8萬人按讚、近1300則留言，不少網友留言打氣，「加油！妳是真心做事的人」、「農業需要更多力量改變」、「謝謝妳願意承擔」。也有支持者說，希望她無論在哪個崗位上，都能繼續為農業努力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財