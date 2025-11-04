吳音寧臉書發文掀熱議 1小時湧1.8萬人按讚打氣

吳音寧突更換封面形象照。（翻攝吳音寧臉書）

〔記者陳冠備／彰化報導〕台肥（1722）今（4日）召開董事會，外界盛傳行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將出任董事長，但董事會投票決議，由現任總經理張滄郎接任董事長職務；吳音寧則擔任董事。對於結果，吳音寧稍早在臉書發文表示，「不管在什麼位置，都要努力向前」，貼文短短1小時就湧入1.8萬人按讚、千則留言打氣，掀起熱議。

吳音寧在臉書發文，短短一小時湧入1.8萬人按讚、千則留言打氣。（翻攝吳音寧臉書）

在董事會召開前，吳音寧一早便更新臉書封面，圖片上寫著「台灣，因你更好！吳音寧」，引發網友熱烈討論。隨後她再度貼出個人照，感性表示「大家的支持與鼓勵，我都收到了，真的非常感謝。政治的口水是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前。」

吳音寧的貼文短短1小時吸引逾1.8萬人按讚、近1300則留言，不少網友留言打氣，「加油！妳是真心做事的人」、「農業需要更多力量改變」、「謝謝妳願意承擔」。也有支持者說，希望她無論在哪個崗位上，都能繼續為農業努力。

