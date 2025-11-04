昔月薪15萬！60歲男「退休再就業」一夕墜落 妻1句話逼出殘酷現實

日媒以真實案例提醒，揭露退休男性的隱形危機。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休後重新就業通常收入會驟減，當原本由家庭經濟支柱的收入維持的家庭平衡被打破時，新的問題就會顯現出來。日本一名60歲男子過去在公司曾是管理職、月薪高達75萬日圓（約新台幣15萬元），然而，他退休後選擇再就業，月薪僅剩22萬日圓（約新台幣4.4萬元），不僅收入變低，家庭權力也翻盤，曾自認家中經濟支柱的他，首次面對妻子要求分擔家務的現實，讓他首次面對「賺錢不等於存在價值」的殘酷現實，也揭露日本退休男性的隱形危機。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，60歲的田中一郎（化名）在東京一家中型製造業工作多年，50多歲時擔任經理管理下屬。退休前，他的月薪為75萬日圓（約新台幣15萬元），並一次領取2800萬日圓（約新台幣557萬元）退休金。由於自認家中經濟支柱，田中先生一直認為，家計主導權應在自己手上。

然而，公司提出「退休後重新就業」方案後，田中選擇接受。退休後，他以契約社員身份繼續在原部門工作，但職位被解除，工作內容主要是文件整理及支援員工，偶爾提供建議，雖然感覺有點不滿意，但他告訴自己「沒辦法，我只是個合約工」。工作時間固定，無需加班，但月薪卻從75萬驟降至28萬日圓（約新台幣15萬降至5.6萬元），扣除各種費用後實際到手僅22萬日圓（約新台幣4.4萬元）。

田中坦言，「看到實際入帳金額時，衝擊很大。自踏入社會以來從未遇過這種數字。」收入減少不僅影響生活，更挑戰了他長期建立的家庭角色與自尊，但這只是個開始。

首次領薪水回家後，田中的妻子裕子也表達不滿「這薪水，你打算在家什麼都不做嗎？」田中坦承，過去一直認為「自己賺得多，家務理應由妻子負責」，家事幾乎未參與。然而，隨著收入下降與在家的時間增加，妻子開始要求他分擔家務，家庭內的角色平衡因此被打破。

根據日本統計，即使在60歲的家庭中，妻子的家務時間仍是丈夫的數倍。像田中這樣，現役工作時認為「丈夫賺錢、妻子做家務」的家庭並不罕見。但當丈夫定年再雇用後，「賺錢角色」比重下降，這種平衡被打破。妻子要求在家時間增加的丈夫分擔家務，是理所當然的。如果現役時就過於認為「收入等於自己的價值」，退休後收入下降的現實將難以接受，也無法適應家庭角色的轉變。結果，就會像田中一樣，被妻子質疑「存在價值」。

