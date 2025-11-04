攸泰簡民智：太空衛星賽道 台鏈具備競爭優勢

簡民智表示，傳統衛星產業近年因低軌衛星加速發展，讓衛星通訊技術更加貼近消費市場。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠攸泰科技（6928）助力亞太衛星通訊理事會（APSCC）年會首度在台灣舉行，董事長簡民智今天表示，這對台灣太空與衛星產業具有重要里程碑意義，象徵台灣在全球科技版圖的能見度持續提升。台灣目前在半導體、資通訊、精密製造及創新能力受到高度認可，已充分為了切入太空與衛星技術領域的做足準備。

簡民智表示，傳統衛星產業近年因低軌衛星（LEO）加速發展，讓衛星通訊技術更加貼近消費市場，帶動台灣業者從IC、相控陣天線、地面站到終端設備等多面向投入。台廠不但參與層面廣泛，也有諸多優勢可以善用與發揮，國際夥伴可透過與台灣供應鏈合作，提高營運效率與創新速度。

簡民智表示，人工智慧（AI）、無人機（UAS）、半導體、社群平台及衛星通訊等技術已成國家主權的一部分，國家需有自主掌握的能力。台灣政府對衛星產業布局大幅提升，從2024年的1億美元擴增至20億美元規模目標，朝向打造韌性通訊網路，並帶動10億美元產值。國防預算亦從GDP的2%提高至2.5%，預計2026年達3%（約300億美元），衛星通訊將是關鍵投資方向。

簡民智指出，台灣不僅是國際衛星產業的重要市場，也是提升供應鏈效率的合作夥伴。以攸泰科技為例，公司已布局終端設備與地面站設計，並將衛星通訊整合到海事、農業、礦業、交通等應用場景，展現完整垂直整合能力。因應地緣政治與客戶要求，攸泰已在美國鳳凰城設立生產據點，提供「美國製造（Made in USA）」產品，提升在受監管市場的進入門檻與供應鏈安全性。

簡民智強調，衛星事業需要耐心與投入，在產業競爭加速之下，攸泰將同時強化執行力與反應速度。他回顧，亞太衛星通訊理事會年會的主題，從過去在馬來西亞吉隆坡的傳統衛星，到在泰國曼谷的談論低軌與多軌道技術，乃至於今年在台灣聚焦AI與主權概念，反映產業快速轉變。期望年會在台舉辦能促成更多合作，加速亞太太空與衛星產業發展。

