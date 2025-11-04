自由電子報
美政府投資稀土磁鐵公司Vulcan Elements 打造本土供應鏈

2025/11/04 11:56

美政府投資稀土磁鐵公司Vulcan Elements， 打造本土供應鏈。（圖擷取自Vulcan Elements官網）美政府投資稀土磁鐵公司Vulcan Elements， 打造本土供應鏈。（圖擷取自Vulcan Elements官網）

〔財經頻道／綜合報導〕美國稀土磁鐵製造商Vulcan Elements 3日宣布，將與美國政府和美國稀土精煉商ReElement Technologies建立14億美元（約新台幣432.59億元）的合作，擴大2家公司100%垂直整合、完全國產的稀土磁鐵供應鏈。該協議將美國有能力在本土生產稀土磁鐵，不再依賴進口。

綜合媒體報導，Vulcan Elements表示，公司將在美國建設並運營1座年產1萬公噸的磁鐵工廠，並與ReElement Technologies合作，將現有國產磁鐵供應鏈擴大至年產1萬公噸，重點包括回收舊磁鐵及電子廢料。

資金來源方面，Vulcan Elements的擴產計畫由美國政府貸款6.2億美元（約新台幣191.57億元）、聯邦補助5000萬美元（約新台幣15.45億元），以及私人投資5.5億美元（約新台幣169.94億元）共同資助。而ReElement Technologies的回收與加工擴產由美國政府貸款8000萬美元（約新台幣24.72億元）加私人資金支持。

而美國政府將持有Vulcan Elements、ReElement Technologies 2家公司部分股份，以確保美國供應鏈安全。

對此，Vulcan Elements執行長馬斯林（John Maslin） 表示，很榮幸獲得美國政府和人民的信任，並承諾公司會全力以赴，提供國家迫切需要的能力。

ReElement Technologies執行長 詹森（Mark Jensen）則表示，公司和Vulcan Elements 是非常契合的合作夥伴，能力創新且可靠，相信在美國政府支持下能確保美國供應鏈安全。

