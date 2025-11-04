日幣領跌非美貨幣 ! 美元指數突破100大關 專家曝「突破」重要含意

美元指數突破100大關，為8月1日來首次。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美元指數週二於亞太時段一度突破100大關，為8月1日以來首次，顯示美元重拾強勢。分析師指出，美元這波上漲並非孤立事件，而是聯準會鷹派基調、主要經濟體貨幣政策疲軟，以及避險資金湧入共同發酵的結果。

分析師指出，100 是美元指數歷史上的重要關卡，突破這個數字代表市場對美元的信心增強。若美元兌日圓匯率快速觸及155等關鍵心理價位，不排除引發日本央行入市干預，屆時將對美元指數的強勢構成壓力。

據報導，美元的強勢是相對的，其上漲在很大程度上也得益於非美主要貨幣的疲軟，其中日圓的表現尤為突出，其領跌非美貨幣，放大美元上漲空間。

數據顯示，美元指數（DXY）以一籃子6種主要貨幣為基準，衡量美元的相對價值，其中歐元（57.6%）、日圓（13.6%）、英鎊（11.9%）、加幣（9.1%）、瑞典克朗（4.2%）和瑞士法郎（3.6%）為組成貨幣。

目前市場普遍認為，近期聯準會主席鮑爾釋放的鷹派訊號是引爆導火線。與此同時，日本與歐洲央行延續寬鬆立場，進一步擴大了利差。加上美國政府停擺造成的「數據真空」，投資人更傾向持有高流動性、高收益的美元資產，使美元成為全球資金避風港。

而作為全球資產定價基石的10年期美國公債，其殖利率飆升至4.11%，利率的快速上漲直接為美元指數的走強提供了最堅實的基礎。專家指出，這種利率上漲與避險情緒疊加的情境，使美元在主要貨幣中獨領風騷。

美元在突破100大關之後，其後續走勢將取決於2大關鍵變數。首先是美國政府重新開放後發布的經濟數據，尤其是就業和通膨指標；其次，市場將密切關注非美貨幣的動向，特別是日本當局對日圓貶值的容忍底線。

