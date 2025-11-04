金價調整接近尾聲？德銀舉「2跡象」金價可望「年終反攻」

德銀認為，金價調整正在接近尾聲。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕德意志銀行報告指出，近期驅動金價回檔的黃金ETF拋售潮正逐漸減弱，累計拋售規模達前期總量的86%，大部分賣壓得到釋放，顯示價格修正接近尾聲。德銀認為，金價深跌至每盎司3700至3800美元的機率正在下降，在今年底前有望出現反彈。

據報導，這份報告釋出2個關鍵訊號，一是這波回檔並非新一輪跌勢的開端，而更像是修正進入尾聲的跡象；其次，中國新稅制雖令市場短暫觀望，但並不改變黃金需求的基本面。

德銀指出，從資金面來看，ETF投資者的拋售明顯降溫。過去8個交易日中，有7天出現減碼，但整體拋售量已接近前一波的極限水位。值得注意的是，最大拋售日發生在金價急跌4天之後，暗示價格下滑才是引發資金流出的主因，而非ETF賣盤帶動金價下挫。這意味著，市場情緒正逐步回穩。

雖然短線波動仍強，金市的真實波動率仍高於期權市場預期的隱含波動率，但德銀認為，這種落差通常會在2-3個月內自然收斂。換言之，市場過度恐慌的情緒可能正在進入尾聲。

整體而言，黃金市場的拋售風暴已接近尾聲，而新稅制未動搖需求基礎。德意志銀行認為，在聯準會政策與避險需求支撐下，今年底前金價有望重新回升。

