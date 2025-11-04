蘋果Q3股價大漲 傳巴菲特再度賣股套現

股神巴菲特（Warren Buffett）。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據一份新的監管文件顯示，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）可能已經在今年第3季再次悄悄地削減其龐大的蘋果（Apple）持股。

《CNBC》報導，波克夏海瑟威在最新季報中表示，其消費類持股的持有成本較前1季下降約12億美元（約新台幣371.34億元）。波克夏海瑟威持有的消費類股，主要由科技巨頭蘋果的股票所組成，這也代表著成本下降可能反映出巴菲特進一步出售蘋果股票。

蘋果股價在今年Q3上漲超過24％，這一波上漲行情為巴菲特提供了一個獲利了結的絕佳機會。

2024年，巴菲特出乎意料地大幅拋售蘋果股票，減持了手中持有的3分之2股份，這對於以長期投資著稱的巴菲特來說是相當罕見的行動。今年Q2，波克夏也曾減持蘋果股票。截至6月底，波克夏手中持有最多的股票仍是蘋果，總計2.8億股，價值約570億美元（約新台幣1.76兆元）。

波克夏海瑟威將在本（11）月稍晚向美國證券交易委員會（SEC）提交詳細的資料，投資人屆時將可以了解波克夏所持有的蘋果股份具體規模。該文件將揭露截至9月30日持股的任何變動。

巴菲特先前曾暗示，減持蘋果是出於「稅務方面」的考量，但也有人猜測，如此大規模的拋售表明股神對蘋果股價可能過高的擔憂。另外一些人士則認為，這是投資組合管理的一部份，因為蘋果的持股規模一度非常龐大，甚至超過了波克夏投資組合的一半。

波克夏海瑟威已經連續12季淨賣出出票，Q3套現超過60億美元（約新台幣1856.7億元）。而巴菲特曾經最青睞用於衡量股市價值的指標已攀升至歷史新高，即美國所有上市股票總市值在美國GDP的佔比，達到他形容為「玩火」的位置。

