被笑「住爸媽家」？ 38歲上班族靠1策略 滾出千萬身家爽過人生

在日本，與父母同住的成年人，曾是人們嘲笑的對象，但隨著時間的推移已經發生了變化。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕過去，日本的成年人與父母同住，被社會認為是「失敗者的選擇」，但如今，對於重視理性的人來說，反而是明智的，因為這可帶來經濟保障，並讓人專心為未來做準備。

日媒報導，38歲的A先生是一名上班族，與父母同住在東京的老家，因無需支付房租和水電費，讓他得以專注於投資，並從年輕時就開始累積財富，現今已擁有5000萬日圓（約新台幣1005萬元）資產。

據了解，A先生從沒搬離父母家，同學們也勸他「獨立生活」，對於外界稱呼他是「童年房叔叔」並不在意。

A先生指出，在經濟上不用依賴父母，反而每個月給家裡6萬日圓（約新台幣1.2萬元），年終時再包10萬日幣（約新台幣2萬元），該做的家事也都自己，包括洗衣服、打掃衛生。他認為，既然家裡舒適可住，就沒必要一個人住，還要付房租和水電費。

他語氣平淡、邏輯清晰稱，這是追求理性的結果，是選擇最有效率的生活方式而已。

日媒指出，A先生把在家住省下來的錢和時間都投入了投資。從20多歲起，他就開始投資，在與父母同住下，其固定開支得以降低，從而可以專注於累積啟動資金，經過了15年的累積財富。儘管，他這樣的選擇，背負上某種「社會標籤」，但在15年間，藉由穩定購入指數型基金與高股息股票，他終於在去年資產突破了5000萬日圓門檻。

日媒指出，過去被貼上「寄生族」的人，如今正在逆襲。高房價、低薪、通膨與老後焦慮，讓越來越多30-40歲的上班族重新審視「實家生活」這個選項。對A先生而言，這不只是省錢，而是一種「理性配置」，一種兼顧財務安全、心理穩定與未來準備的生活策略。

然而，A先生也坦言，這樣的舒適有代價，太安逸讓他真的很難培養建立家庭的決心。畢竟三餐有人準備，錢財不用憂愁，生活無壓力之下，婚姻反而變得遙遠。

專家指出，「住家裡就是人生輸家」的時代或許已經過去。當當生活成本高漲、風險意識提升，「理性過日子」正取代「早點搬出去」成為新世代的現實選擇。

