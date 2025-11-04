大阪人崩潰！道頓堀周邊觀光客暴增、垃圾堆成山 居民叫苦連天

大阪南區平日依舊人潮洶湧，位於「固力果霓虹招牌」附近的戎橋、心齋橋筋商店街上，滿街都是拖著行李箱的外國遊客。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本自疫情趨緩後湧入各國觀光客，然而卻引發各種「過度旅遊」（overtourism，或稱觀光公害）亂象，以大阪來說，去年造訪的觀光客就創下新高，今年在世博會的影響下，可望再刷新紀錄，但對於當地居民來說卻是抱怨連連，據日本媒體報導，以道頓堀、心齋橋等商業區為核心的大阪南區（Minami），出現街頭垃圾氾濫、違規吸菸、廁所不足等亂象，讓當地居民抱怨連連，大阪市已開始著手推動環境改善措施，希望能戰勝這場「觀光公害危機」。

日媒《產經新聞》報導，即使在10月下旬世博閉幕後，大阪南區平日依舊人潮洶湧，位於「固力果霓虹招牌」附近的戎橋、心齋橋筋商店街上，滿街都是拖著行李箱的外國遊客。

數據顯示，去年造訪大阪府的入境觀光客人數創下歷史新高，達約1463萬9000人。今年1至6月，受世博效應帶動，入境人數更達847萬6000人，較去年同期大增約23％，再度刷新紀錄。根據大阪觀光局資料，約有7成入境旅客都會造訪大阪南區，這為地方經濟帶來可觀收益。

但與此同時，觀光客激增也衍生出諸多弊病，出現被稱為「觀光公害」或「過度觀光」現象。在道頓堀周邊，遊客邊走邊吃章魚燒、串燒後隨意亂丟垃圾的情況比比皆是。堆積的垃圾堆裡不乏菸蒂，甚至曾因火源未熄造成小規模火警。

據道頓堀商店會表示，雖然南區街頭並非只有外國籍的遊客，但自從新冠疫情結束、旅客回流後，亂丟垃圾現象急劇增加，街道各處垃圾散落成常態。

道頓堀商店會因此在2023年與旅遊大廠JTB合作，於南區10處設置最新科技的智慧垃圾桶。該垃圾桶有連網功能，可自動壓縮垃圾，當容量達8成時會自動通知管理人員，雖然設置後有明顯成效，但垃圾桶的維護與清運費用由商店會自負，每月支出達到約100萬日圓（約20.4萬元新台幣）。隨著觀光客增加，垃圾量也不斷攀升，即使每日清運2次仍趕不上產生速度。

商店會事務局長谷內光拾指出，光靠地方自行維持美化活動的能力已經到達極限，表達了希望能和政府合作應對的意願。

面對這種情形，大阪市於8月成立跨部門的「南區環境改善檢討會議」，不僅針對垃圾問題，也將著手解決街頭吸菸、廁所不足、違停腳踏車等多項問題。

大阪市長橫山英幸已指示與地方社區及業界協力，展開短期集中的對策，並在下一會計年度的預算編列中推動有效措施。橫山英幸強調：「當地無法完全應付的環境美化等問題，必須由行政主導處理。我們會積極推進垃圾與吸菸等公共問題的改善。」

