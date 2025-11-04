Costco「必買清單」出爐！7款科克蘭「不敗美食」1次看

Costco「必買清單」出爐，披薩等7款科克蘭「不敗美食」1次看。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）擁有眾多美味食品，其中一些常年供應，有些則會根據季節輪換，外媒報導，若不想踩雷，不妨看看Costco 的一些專家、網紅和忠實顧客的建議，招牌紙杯蛋糕、披薩等7款「不敗美食」，被點名為必買好物。

以下內行人點名「絕對必備」的7款Kirkland Signature食品。

請繼續往下閱讀...

1、Kirkland Signature 薄荷巧克力

Kirkland Signature薄荷巧克力脆片回歸啦，1位顧客說：「我太興奮了，Costco的薄荷巧克力脆片又回來了！！！我每年都盼著它，既有節日氣氛又好吃！！！今天早上我喝了第1杯薄荷摩卡，太好喝了！！」，另1位顧客則說：「一年中最棒的時刻！！」。

2、Kirkland Signature蔓越莓核桃圓盤

Kirkland Signature蔓越莓核桃圓餅重新上架，1位Reddit用戶寫道 “外皮酥脆，內裡柔軟，輕輕一掰就能吃完。蔓越莓和核桃的量也毫不吝嗇。”強力推薦。

3、Kirkland 招牌雞肉三明治

「這款三明治採用發芽穀物麵包，內含雞肉片、切達乾酪和波蘿伏洛乾酪、蕃茄、生菜和第戎蛋黃醬！是完美的快捷午餐！」Costco Buys曾分享道。

4、Kirkland Signature 草飼牛肉棒

這款高蛋白牛肉乾，剛剛在Costco 上架，每份僅含100卡路里、0克糖分和 10 克蛋白質。

5、科克蘭招牌紙杯蛋糕

別錯過這款烘焙店人氣產品，這款紙杯蛋糕有白奶油和/或巧克力奶油兩種口味。

6、科克蘭招牌披薩

Costco的熟食披薩深受大眾喜愛，現在正是品嚐的好時機。

7、Kirkland Signature，野生阿拉斯加粉紅鮭魚

Kirkland Signature 野生阿拉斯加粉紅鮭魚罐頭是另1款用途廣泛的常備食品。1位顧客稱：「我喜歡把它加到沙拉裡！特別是搭配袋裝凱撒沙拉醬和Kirkland罐裝鮭魚。這道菜美味又超級簡單」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法