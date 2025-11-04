美股收盤》亞馬遜勁揚4％、美股多收紅 台積電ADR上漲1.47％

ChatGPT開發商OpenAI與亞馬遜簽署380億美元協議，激勵AI類股走高。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕ChatGPT開發商OpenAI與亞馬遜（Amazon）簽署380億美元協議，激勵人工智慧（AI）類股走高，亞馬遜創歷史新高，美國華爾街股市3日大多收漲，僅道瓊下跌。

綜合媒體報導，OpenAI與亞馬遜雲端服務公司（AWS）簽署規模380億美元的交易，依據3日宣佈的協議內容，OpenAI將立即開始在AWS基礎設施上使用輝達圖形處理器（GPU）執行工作負載。亞馬遜3日收盤勁揚4%至每股254美元，登上歷史新高。

美國總統川普表示，AI晶片大廠輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片將保留給美國企業，不會賣給中國和其他國家。在此消息傳出後，輝達股價3日收盤上漲2.17%。

焦點個股方面，台積電ADR收盤上漲1.47%，收在每股304.89美元。Meta下跌1.64%、蘋果下跌0.57％、Alphabet上漲0.90%、微軟下跌0.15％。

道瓊工業指數終場下跌226.19點或0.48%，收47336.68點。

標準普爾500指數小漲11.77點，或0.17%，收6851.97點。

那斯達克指數上揚109.77點或0.46%，收23834.72點。

費城半導體指數揚升42.31點或0.59%，收7270.97點。

