快點買進台積電的5個理由 外媒稱「就像明天是世界末日」

人工智慧熱潮將進一步推高台積電股價。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕過去五年，台積電股價飆漲了265%，而美國那斯達克指數同期上漲約120%。在經歷瞭如此驚人的漲幅之後，或許有人會想獲利了結，但產業專家、資深記者Leo Sun在外媒The Motley Fool撰文，出於以下五個簡單的原因，「就像明天是世界末日」（Like There's No Tomorrow）一樣，繼續買入這支高成長股才是更明智的選擇。

1. 台積電在高階晶片製造市場佔據主導地位

在過去的十年裡，台積電比其兩個最接近的競爭對手三星和英特爾更早部署了ASML的高階極紫外線（EUV）曝光機，該系統用於將電路圖案光學蝕刻到矽片上。

這些昂貴的升級幫助台積電在製程競賽中領先於其兩大競爭對手，從而能夠製造出更小、更密集、更節能的晶片。與此同時，像聯電和格羅方德這樣的其他規模較小的代工廠則退出了這場競賽，轉而專注於生產價格更低、尺寸更大、工藝更老舊的晶片。

根據Counterpoint Research數據顯示，台積電目前控制著全球晶圓代工市場71%的份額，並生產全球至少90%的尖端晶片。這種市場主導地位使其成為全球半導體市場不可或缺的關鍵支柱

2. 人工智慧熱潮將進一步推高台積電股價

2025年第三季度，台積電60%的營收來自其最小的3奈米和5奈米製程。就平台而言，其57%的營收來自高效能運算（HPC）市場，其中包括輝達強大的資料中心GPU。

在第三季財報中，台積電將全年營收成長預期從約30%上調至30%左右。大部分成長預計將由人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）和資料中心市場推動。在財報電話會議上，CEO魏哲家指出，市場對AI晶片的需求仍然非常強勁，並且對AI大趨勢的信心正在增強。除了輝達，台積電也為博通、高通和超微等其他AI晶片製造商生產晶片。因此，未來幾年AI的蓬勃發展可望進一步推高台積電的股價。

3. 智慧型手機市場正在復甦

台積電第三季30%的營收來自智慧型手機市場。其最大的智慧型手機客戶是蘋果公司，通常約佔總營收的四分之一。由於5G升級週期結束以及通膨抑制了消費支出，該業務在2022年和2023年經歷了週期性下滑。

但過去兩年，隨著更多消費者最終將舊手機升級到更高階的iPhone和安卓設備，智慧型手機市場趨於穩定。印度市場的成長也抵消了中國市場飽和帶來的停滯。這種穩定局面應該會與其人工智慧、高效能運算和資料中心等市場的快速成長形成互補。

4. 台積電的利潤率仍在擴大

台積電預計全年毛利率將達到59%-61%，高於2024年的56.1%、2023年的54.4%及2022年的59.6%。毛利率持續成長的原因在於，隨著半導體市場的擴張，台積電在先進晶片製造市場近乎壟斷的地位賦予其近乎無限的定價權。在半導體市場下一輪週期性低迷時期，台積電的毛利率可能會再次下滑，但當前的AI熱潮或許能將這種下滑至少推遲幾年。

5. 台積電股票估值仍然合理

分析師預計，台積電2024年至2027年的營收和每股盈餘將分別以24%和27%的複合年增長率成長。對於一檔市盈率僅為19倍的股票而言，這樣的成長率堪稱驚人。同樣是半導體市場支柱​​企業之一的阿斯麥，雖然成長速度較慢，但本益比卻高達35倍。

台積電的估值可能受到持續存在的中國大陸與台灣之間軍事衝突擔憂的影響，因為台積電目前仍在台灣生產其高階晶片。然而，為了降低這種風險，台積電一直在其他國家（包括美國、日本和德國）建造高端晶片工廠。

此外，如果台灣真的遭到入侵，很可能會引發全球股市崩盤，而不僅僅是台積電自身遭受重創。因此，預期最壞情況會發生的投資人或許應該避開大多數股票。

