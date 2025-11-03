AI暢旺抵銷關稅衝擊 10月製造業PMI轉擴張、中止連4月緊縮

中經院今發布10月經季節調整後的台灣製造業採購經理人指數（PMI）50.3%。（中經院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕中經院今發布10月經季節調整後的台灣製造業採購經理人指數（PMI）50.3%，中斷連4個月緊縮（低於榮枯線50％）轉為擴張，指數較上月攀升2個百分點，原因包括AI相關硬體與設備需求暢旺、電子業缺貨漲價潮，以及部分品牌廠商開出明年需求預測。

PMI組成5項指標中，新增訂單中斷連6個月緊縮，上升3.9個百分點來到51.1%，生產指數中斷連4個月緊縮，增加4.5個百分點至53.2%，二指數轉為擴張，是10月台灣製造業PMI轉擴張的主因。

觀察六大產業，電力暨機械設備產業PMI51.8%，已連續第2個月擴張，主因是AI帶動相關電力、能源、散熱等設備需求，再加上半導體CoPoS先進封裝技術以及高頻寬記憶體（HBM）推升新設備需求。其餘五大產業PMI呈現緊縮，各產業依緊縮速度排序為基礎原物料產業43%、化學暨生技醫療產業45.6%、交通工具產業46.2%、食品暨紡織產業47.4%，以及電子暨光學產業49.7%。

另一方面，製造業未來6個月展望指數則回升1.9個百分點至41.5%，中經院院長連賢明表示，廠商仍偏向保守，不到樂觀程度。

談及對等關稅對國內景氣衝擊是否減弱，連賢明表示，現在論定仍言之過早，傳產受關稅影響較多，目前PMI數據看來相對並不是那麼好，與AI相關的電力、部分機械產業表現比較好，產業狀況分化顯著，整體關稅對經濟景氣的衝擊被AI相關產業所抵銷。

整體而言，製造業的新增訂單與生產兩項指標與9月低基期相比呈現好轉，但多數業者仍回報訂單透明度不高，且塑化、金屬等相關原物料產業認為終端需求仍有高度不確定性，將持續觀察至2026年第一季。

