遭寶佳狙擊 中工連發聲明直指動機可議

〔記者徐義平／台北報導〕針對寶佳集團旗下的堡新投資有意拿下中華工程（ 2515）經營權一事，中工聲明連發，甚至直指動機可議。

中工指出， 寶佳集團成員堡新投資股份有限公司在10月27日至30日，連續4天大量買進中工股票達10%以上，而堡新公司資本額僅2億元、其中實收資本額為2千萬元，卻連續在4個交易日內砸逾20億元大量買進中工股票，中工因而對購股資金來源提出質疑。

且根據經濟部商工登記公示資料顯示，堡新投資股份有限公司是去年12月設立，且登記地址為北市內湖區寶佳集團同棟大樓內，公司登記負責人鄭斯聰，也是現任寶佳集團旗下的大華建設董事長。

中工表示，合理懷疑寶佳集團趁主席沈慶京在「京華廣場開發案」司法調查階段趁火打劫，早在去年年底就已利用其他自然人及法人陸續買進中工股票，藉以規避申報程序，此舉有違反證券交易法相關規定。因此，中工期盼檢調及主管機關調查堡新購股資金來源是否涉及不法。

中工董事長周志明甚至透過內部信件發出「出師表」給所有員工，內容直指這是一場經營權之爭，更是關乎已營運70多年、中工未來命運關鍵戰役，因此，不能沉默也不能退縮。

