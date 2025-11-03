韓國天王Rain台北開唱 完成「4任務」獲優先購票權

凱基證券客戶享Rain演唱會優先購票。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕亞洲天王Rain的世界巡演在全球各地掀起熱潮，將於2026年1月17日在台北小巨蛋舉辦《Rain 2026 Still Raining In TAIPEI》演唱會，想要搶票的粉絲注意，凱基證券為本次演唱會冠名贊助合作夥伴，粉絲盡速完成4項指定任務，就可在2025年11月29日上午10:00起，獲得專屬優先購票資格。

可獲得優先購票權的4項指定任務為「擁有凱基證券帳戶」、「綁定凱基銀行為交割銀行，或分戶帳（e財庫）以凱基銀行做為出入金帳號」、「自2025年10月30日至11月20日期間，完成任一筆股票交易並成功扣款」，及「至活動頁完成登錄」。

凱基證券指出，亞洲天王Rain的世界巡演在全球各地掀起熱潮，以無與倫比的舞台魅力和音樂天賦，成為K-pop的先驅與象徵指標，更是亞洲第一位兩度登上《時代雜誌》「全球最具影響力100人」榜單的藝人。《Rain 2026 Still Raining In TAIPEI》演唱會門票將於2025年11月30日 上午11:30在Klook售票系統正式開賣，凱基證券特別為客戶推出「凱基證券客戶享優先購票資格」活動，只要完成４項指定任務，即可於2025年11月29日上午10:00起享有專屬優先購票資格，期待本次結合娛樂與金融的活動，讓年輕世代參與頂級文化盛事的同時，也開啟投資理財的大門，為長期財富累積做好準備。

凱基證券長期致力推動藝文與教育，深耕年輕世代及流行文化，首度攜手亞洲天王Rain，打造音樂與金融跨界盛事，凱基證券為本次演唱會冠名贊助合作夥伴，獨家提供客戶專屬優先購票權益。凱基證券提醒符合資格的粉絲們，務必把握這次獨家機會，儘早完成任務，以免錯失良機。

