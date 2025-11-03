美商跑了！知名數據分析軟體商SAS撤中 中國區員工1個不留

外媒指出，美國數據分析軟體商SAS撤出中國。（圖取中國社交平台）

〔財經頻道／綜合報導〕《南華早報》披露，美國知名數據分析軟體公司賽仕電腦軟體（SAS Institute），結束在中國20多年的營運，並解僱當地400名員工。SAS是最新一個離開中國的西方科技公司，全面撤中的消息傳出後，引發中國科技圈震撼。

報導指出，總部位於北卡羅來納州的SAS公司於1999年首次進入中國市場，並於2005年在北京設立了研發中心和用戶支援中心。該公司憑藉其優厚的員工福利和企業文化，連續17年被荷蘭頂級雇主研究所評為中國「最佳雇主」。

知情人士透露，SAS在中國裁減了約400名員工，並要求每位員工在11月14日前簽署離職協議。受影響的員工將獲得補償方案，包括每服務一年獲得一個月工資，外加兩個月工資、年終獎金以及截至今年年底的工資。

一名員工透露，SAS上週透過電子郵件宣布裁員消息，並舉行一次簡短的視訊通話，高層在通話中感謝當地員工的貢獻，並將裁員歸因於「組織優化」。

SAS一位發言人告訴南華早報，「SAS正在停止在中國的直接業務運營。這一決定反映我們全球運營方式的廣泛轉變，旨在優化我們的業務布局並確保長期可持續發展。」該發言人表示，公司將繼續通過第三方合作夥伴在中國開展業務。

報導還說，AAS公司的簡體中文網站已無法訪問，其招聘頁面也不再列出任何在中國的職位空缺。

報導稱，在SAS宣布退出中國之前，包括戴爾、IBM以及美光已開始在中國裁員。其中IBM關閉在中國的主要子公司之一--IBM（中國）投資有限公司，該公司成立於32年前。此前，IBM去年已在多個城市裁減IBM中國開發實驗室和中國系統實驗室超過1000名員工。

