貨物稅補貼政策助攻 10月新車銷量反彈7％

〔記者楊雅民／台北報導〕受惠於政府貨物稅加碼補助政策，刺激市場需求、帶動買氣，10月全台新車領牌量達3萬4511輛，較9月成長7%、較去年同期成長4%。

其中，進口車受到美國對等關稅仍未明朗化影響，買氣仍呈現觀望，10月領牌量達1萬5358輛，仍較9月減少5.4%，較去年同期減少2.3%；尤其是豪華車影響仍大，10月領牌量達6652輛，月減21.6%、年減13%。

累計1~10月全台新車領牌量達33萬0648輛，年減12.4%，其中進口車1~10月領牌數達15萬9062輛，年減12.3%，豪華車領牌量占8萬1283輛，年減15.6%。

車市龍頭和泰（2207）汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌10月合計領牌量達1萬2734輛，年減1.1%，市佔率36.9%；累計1~10月領牌量達12萬4974輛、年減1.4%。

中華（2204）汽車旗下MITSUBISHI+CMC+MG10月領牌量達3758輛，年增25.9%，市佔率10.9%； 累計1~10月領牌量達3萬5530輛，年減19.7%，市佔率10.7%。

三陽（2206）代理的HYUNDAI汽車10月領牌量達1732輛，年增12.5%，市佔率5%；累計1~10月領牌量達1萬5186輛，年減18.9%，市佔率4.6%。

裕日車（2227）旗下NISSAN+INFINITI 品牌10月領牌量達1119輛，年減18%，市佔率3.2%；累計1~10月領牌量達1萬0645輛，年減35.2%，市佔率3.2%。

台灣本田（HONDA）10月領牌量達2599輛，年增52.7%，市佔率7.5%；累計1~10月領牌量達1萬7648輛，年減17.1%，市佔率5.3%。

10月豪華車品牌LEXUS領牌量達2048輛，年增13.6%；M. BENZ領牌量達1571輛，年增9.9%；BMW領牌量達1512輛，年增14.5%。

VOLVO領牌量達549輛，年減15.3%；PORSCHE領牌量達373輛，年增8.1%；AUDI領牌量達301輛，年增58.4%。

