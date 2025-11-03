連3黑！新台幣收30.838元 寫半年新低

美元走強！新台幣匯率寫半年新低。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會（Fed）年底降息恐生變，美元指數續強、逼近100大關，亞幣普遍走軟，加上外資熱錢匯出，新台幣兌美元匯率週一貶破30.8元關卡，收30.838元、貶值8.9分，匯價連4黑且創下半年新低，成交量18.105億美元。

台股今日開高走低，盤中一度翻黑，不過台積電尾盤翻紅，帶動大盤指數最後上漲101.24點，收在28334.59點，三大法人合計賣超85.88億元，其中，外資賣超84.46億元。

外資賣超、匯出，加上美元走強，新台幣匯價一早以30.76元、貶值1.1分開出，午後貶勢擴大，最後收在30.838元、當日最低價。

匯銀人士指出，除Fed主席鮑爾表態，對12月降息保守外，美政府持續關門，但近期諸多民間數據顯示美國經濟具備韌性，使美元指數持續走強，主要亞幣普遍走軟。而新台幣貶破30.8元關卡後，接下來將開啟貶向31元整數大關契機，後續走勢看外資動向以及美元、亞幣走勢，其中人民幣匯價強弱是重要觀察指標，不過台股表現仍具支撐，研判台幣應該是維持緩貶格局為主。

根據央行統計，美元指數今日上漲0.18%，亞幣普遍走軟，其中，日圓小漲0.13%、台幣貶值0.29%居今日最弱亞幣、韓元貶0.18%、新幣貶0.5%、人民幣貶0.05%。

