交屋潮支撐 六都10月買賣移轉棟數月增6％

交屋潮支撐，六都10月買賣移轉棟數合計近1.7萬棟、月增約6%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕交屋潮支撐，六都10月買賣移轉棟數合計近1.7萬棟、月增約6%，相較9月，臺北市、桃園市等少數都會趨月減約1%，其它四都則以新北市月增幅最大、約14%，房仲業者指出，近月市場交易狀況與移轉棟數都未再持續下探，頗有築底跡象，長期還是看政策是否放寬。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台股衝上2.8萬點，對於房市氛圍雖偏向正面，但過去一段時間房價漲多，加上政策仍偏向房貸資金緊縮，房市移轉量仍偏向清淡，不過幾個月交易沒有再持續破底下探，房市有機會開始進入盤整期，接下來政策走向仍是影響房市信心的關鍵因素。

根據六都地政局最新發布10月買賣移轉棟數，臺北市1758棟、年減約22%，新北市4204棟、年減約4%，桃園市3240棟、年減約11%，臺中市3766棟、年減約8%，台南市1527棟、年減約33%，高雄市2494棟、年減約16%。

曾敬德指出，房市交易量近期有逐漸落底的跡象，雙北市表現相對穩定，畢竟現在股市2.8萬點，科技業題材眾多，對於房市也會有一定支撐，但就是過去漲太多需要時間消化漲幅。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，目前股市處於高檔，市場資金動能充沛，且部分屋主願意適度讓價，使得近期看屋人潮明顯增多，民眾購屋意願也有所提升。然而，現階段房市仍面臨兩大挑戰，第一個為房貸難題未見鬆綁，第二個則是美國總統川普的關稅政策給國際政經局勢帶來不穩定因素，在此情況下，即便第四季買氣回升，但全年買賣移轉棟數預估仍僅26至27萬棟。

