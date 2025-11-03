川普關稅天長地久？貝森特：即使最高法院判敗訴 徵稅法源仍很多

川普動用國際緊急經濟權力法（IEEPA），課徵全球對等關稅。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國最高法院5日將就美國總統川普動用1977年國際緊急經濟權力法（IEEPA），對全球課徵對等關稅是否違憲案展開庭審。路透報導，依據美國一些法律，即使最高法院裁定美政府敗訴，川普的高關稅仍預料長期維持。

報導說，儘管美國自1975年以來年年貿易逆差，但川普認為2024年規模1.2兆美元的逆差是國家緊急狀態，因此援引上述該法，全面課徵對等關稅。在下級法院接連判決川普越權敗訴後，由保守派佔多數的最高法院將審理該上訴案。

請繼續往下閱讀...

美國財政部長貝森特表示，他預期最高法院將支持基於IEEPA課徵的關稅，但即使最高法院判決駁回，政府將轉而援引其他關稅法案，包括1974年貿易法的122條款，據此，將允許對廣泛的進口商品課徵15%關稅，為期150天，以緩解貿易失衡。

他補充，川普也可能動用1930年關稅法的338條款，對歧視美國商業的國家課徵最高50%的關稅。貝森特說，「你們應認定它們將長期維持」，他意指川普的對等關稅。

對於已與美國談判達成貿易協議的國家，他說，「你們應該遵守協議，達成有利協議的國家應該堅持遵守」。

川普已利用其他法律課徵特定關稅，他正依據1962年貿易擴展法第232條款，以國安疑慮為由課徵關稅，以保護汽車、銅、半導體、藥品、機器人、飛機等產業，他也對涉及不公平貿易行為的國家依據1974年的貿易法301條款啟動調查。

華盛頓威利賴恩律師事務所（Wiley Rein）的布萊特比爾（Tim Brightbill）說，「本屆美國政府致力將關稅作為經濟政策的基石，企業與產業應該據此做好規劃」。

一些投資人表示，金融市場已習慣川普的關稅現狀，如果最高法院推翻IEEPA關稅，市場恐陷入動盪，尤其美國國債市場最令人憂心，因為可能須退回IEEPA收取的逾1000億美元關稅，同時每年必須放棄相關財政收入。

今年以來IEEPA的關稅收入，佔2025年財政年度（截至9月30日）1180億美元關稅淨收入增加的最大部份，這有助於抵銷節節上漲的醫療寶劍、社會安全與軍事支出，並使美國財政赤字略降至1.715兆美元。

耶魯大學預算實驗室高級研究員特泰德斯基（Ernie Tedeschi）表示：「我們對關稅收入的依賴是一個重大的政治經濟風險」，將使未來所有政府都更難以降低關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法