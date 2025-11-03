節儉退休秘訣曝！10種降低成本+5種不需重返工作就能賺錢的方法

考慮到經濟動盪，65歲及以上的人或許應該考慮比原計劃更節儉的退休生活，努力削減開支並創造新的收入來源。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休之所以被稱為黃金歲月，是有原因的，它應該是你人生中財務自由和安全的階段，讓你在辛勤工作一生後，能夠追求放鬆和滿足。理想情況下，你應該有足夠的積蓄，在退休後過著悠閒的生活。然而，由於高通膨和整體經濟的不確定性，日常生活成本比以往任何時候都高，有時甚至去趟超市都感覺像是要花掉一大筆錢。

Gobankingrates報導，有10種降低退休成本的方法，以及5種無需退休就能賺錢的方法，幫助我們安心享受退休生活。

考慮到經濟動盪，65歲及以上的人或許應該考慮比原計劃更節儉的退休生活，努力削減開支並創造新的收入來源。未來充滿不確定性，任何可能的財務保障都至關重要。

以下是10種降低成本的方法：

1. 縮小住房面積

如果你的孩子已經長大搬出去，或者你單身生活，那麼搬到小一點的房子裡確實可以幫你節省房產稅、水電煤氣費和房屋維護費用。或者，更好的選擇是，考慮搬進一套預算合適的公寓，尤其是如果能找到水電煤氣費全包的公寓的話。

2. 在家煮飯

在餐廳（甚至是價格更低的快餐店）吃飯真的會讓你的銀行帳戶迅速膨脹。在家煮飯，就能省下不少餐飲費用。

3. 膳食計劃

一旦你決定多在家做飯，一定要做好膳食計劃，以減少浪費。根據美國農業部統計，家庭食物浪費每年造成人們約1500美元的損失。

4. 大量購買食品

一旦你決定多做飯，並且制定膳食計劃，就盡量在像Aldi 和Costco這樣的大型超市批量購買非新鮮食材。在大型批發商和倉儲式超市大量購物通常能享有大幅折扣，並幫你節省囤貨開支。

5. 自己種菜

既然你現在在家做飯，不妨考慮開闢自己的菜園，種植自己的蔬菜——這樣可以節省一大筆伙食費。而且，這樣做也很健康！

6. 賣掉你的車

如果你有多餘的車，可以把它賣掉，這樣你就能省下油費和昂貴的年度註冊費及維修費。等到只剩一輛車的時候，也可以考慮把它賣掉，這樣能省更多錢。你很可能會賺到一筆可觀的利潤，而且還能省去後續的註冊費和油費。

7. 搭乘大眾運輸工具或騎自行車

賣掉汽車後，不妨利用價格便宜得多的大眾運輸工具。或者，如果您身體健康（或想改善體型），可以考慮騎自行車。只需一次性購買自行車，之後每次騎行都是免費的。

8. 選擇更便宜的保險計劃

務必每年對您的保險計劃進行評估，並將其與其他計劃進行比較，您可能會找到價格更實惠的保險公司。

9. 取消不使用的服務和串流平台

就像每年評估你的保險計劃一樣，也要定期查看每月自動扣款的銀行帳戶。你很可能會發現一些你不再使用或已經忘記的訂閱服務和串流媒體平台。取消它們，就能省錢。

10. 調查老年人折扣

許多服務，例如手機和網路套餐，以及餐廳和其他商家，都為老年人提供折扣。一定要多方詢問，您可能會發現新的省錢方法。

以下是5種無需重返工作崗位就能賺錢的方法：

1. 將你的興趣變成利潤

如果你有自己熱愛並能持續投入的愛好，不妨考慮將其轉化為收入來源。例如，如果你喜歡烹飪，可以嘗試烘焙並在農夫市集出售。喜歡油漆、木工或設計？可以考慮在網路上出售你的作品。

2. 分享你的知識

如果您恰好是某個技術或專業領域的專家，您可以在退休後利用這項專長作為顧問來賺取額外收入。例如，如果您曾經是一名教師，可以考慮當付費輔導老師。

此外，如果你一生都在旅行，不妨考慮創建一個僅限訂閱的Substack頻道，提供旅行建議。你喜歡烹飪或烘焙嗎？可以考慮創建一個YouTube烹飪頻道。網路提供了無數種將你的個人知識變現並增加收入的方式。

3. 幫助他人

如果您已經退休，身體健康，並且有很多空閒時間，不妨考慮幫別人跑腿辦事賺取收入。如果您喜歡寵物，或許可以遛狗賺點外快。如果您有車，可以兼職為叫車公司開車，或外送或送貨。

4. 賣掉你的東西

一個人一生中會累積數量驚人的個人物品，而那些曾經的珍寶最終往往會變成壁櫥裡的雜物。不妨考慮清理一下你的家和儲物空間；你可以輕鬆舉辦一次車庫甩賣，或者把很多不需要（但很值錢）的物品放到eBay上賣掉換取現金。

5. 出租您的閒​​置住房空間

如果你決定保留自己的房子而不是搬到公寓，你可以透過出租一間臥室來獲得可觀的被動收入；或者，如果你後院有一個寬敞或可居住的儲藏室，可以將其改造成一個小型公寓。把這些閒置空間變成賺錢的機會。

