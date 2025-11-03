需求提前 集邦：Q3全球電視出貨首跌破5000萬台

Q3全球電視出貨首跌破5000萬台。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕根據TrendForce最新調查，2025年第三季全球電視出貨量僅約4975萬台，季增6%、年減4.9%，為歷年同期首度跌破5000萬台。主因在於消費者購買週期延長、關稅造成需求提前效應，以及中國補貼政策效益逐漸消退，導致整體市場規模萎縮。第四季隨歐美市場進入促銷高峰，中國亦迎來雙11、雙12備貨潮，預期兩大中國品牌將作最後銷售衝刺，TrendForce預估第四季全球出貨量將季增7.3%，達5321萬台。

TrendForce指出，2025年美國市場儘管面臨關稅的不確定性，但影響有限，惟下半年隨中國補貼紅利逐步散去，預計全年全球電視出貨量為1億9559萬台，年減1.2%。

請繼續往下閱讀...

觀察第三季品牌出貨表現，前五大業者依序為三星（Samsung）、海信（Hisense）、TCL、LGE與（小米）Xiaomi，合計市占率達64.3%。

其中海信下半年起由守轉攻，內外銷皆以低價搶市，成功推升第三季出貨量達766萬台、季增9.7%，重回全球第二，市占率也提升至15.4%，創歷年同期新高。

另外，隨著全球電視市場尺寸結構持續放大，加上中國補貼推升大尺寸需求，2025年60 吋（含）以上電視出貨占比首度達28.2%。三星與海信分別以26%與22%的市占率主導65吋與75吋市場；海信與TCL則借力補貼政策，在85/86吋段位各占近四分之一市占。此外，TCL憑藉集團面板垂直整合優勢，奪下98吋市場龍頭，海信以近半市占穩居100吋市場冠軍。

雖然三星整體出貨量受中小尺寸產品收斂，以及中國品牌強勢競爭而連年下滑，但在60吋（含）以上尺寸段仍保有穩定優勢，市占率達22%。值得注意的是，今年整體65吋出貨量仍較70 吋（含）以上多出約12個百分點，顯示中高階大尺寸仍是主流需求。

TrendForce指出，隨著中國補貼紅利逐步退場，大尺寸電視成長力道顯著降溫。2025年65吋出貨量幾乎停滯、75吋成長率僅剩13%，僅達去年一半；85/86吋、98吋與100吋等超大尺寸亦呈相同趨勢。這反映品牌的銷售策略重心正從「尺寸放大」轉向「產品升級」，未來市場將聚焦如何透過RGB Mini LED、高刷新率、AI智慧影音整合等高階規格達成差異化，以提升產品價值。

