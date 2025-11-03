高階頭戴式耳機、電競耳機需求強 美律明年正向

美律今日舉辦線上法說會。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電聲元件大廠美律（2439）今日表示，受惠頭戴式耳機、電競耳機新品量產，明年市場拉貨動能仍強，加上美國OTC助聽器需求持續成長，揚聲器第四季進入旺季，將帶動第四季、明年營運維持成長。

美律第三季營收131.22億、年增2％，為近3年同期新高，毛利率12.71%，衰退0.78個百分點，稅後淨利5.83億元，每股稅後盈餘（EPS）2.33元；前三季累計營收為322億元、年增2%，創歷年同期新高。

美律指出，第三季受惠頭戴式耳機、電競耳機客戶的新品量產，帶動營收顯著成長，唯產品組合影響，加上東南亞人工成本增加，壓抑毛利率表現。展望第四季，耳機產品線離開第三季高峰、拉貨動能略為下滑，揚聲器則因旺季動能、會較第三季成長。

從產品營收比重來看，第三季耳機營收比重佔總體的71%、揚聲器佔比23%、其他產品則佔比6%。美律說明，耳機成長主因是客戶新品量產，揚聲器因去年基期高、今年比重衰退，其他產品則受惠醫療領域成長而提升。

美律指出，從耳機領域來看，中高階頭戴式耳機市場需求穩定，美律的英國、中國客戶新品進入量產，電競耳機領域有新客戶加入，唯TWS耳機市場仍然疲弱，不過總體耳機領域正向，明年仍是營運主要支撐；明年起喇叭系統等新領域佈局也將陸續發酵。

針對產能佈局，美律說明，儘管因「中國+1」趨勢持續，企業轉向東南亞後帶動薪資提升、人力成本增加，不過美律的產能佈局持續推進，明年預期中國產能佔總體50%，越南、泰國產能合計為50%，並將因關稅等不確定因素動態調整。

