工研院預估AI建設推動全球電力需求翻倍 能源產業迎新商機

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院指出，AI的應用發展已成為疫後經濟的新成長動力，也帶動超大型資料中心的快速佈局，預估全球資料中心的電力需求到2030年將成長超過一倍，達到約945 TWh（太瓦時），這個數字略高於當前日本全國的總用電量；AI建設創造大量用電需求，促使能源產品需求大增，估計全球2030年複合成長率（CAGR）將達8.6%，能效、電源、電力設備產業有機會搶占全球擴大的新商機。

面對AI基礎建設快速發展與淨零排放目標壓力，能源產業正處於轉型關鍵期，工研院今（3）日上午於臺大醫院國際會議中心舉辦「眺望2026產業發展趨勢研討會」-「能源 x AI 建設」場次，聚焦AI基礎設施擴張帶動的電力需求與能源挑戰，並從國際趨勢、產業動態與商業模式探討能源效率、綠電與電力系統的創新機會。

工研院產科國際所研究副總監王孟傑以「AI建設擴大下的能源產業新機會與挑戰」為題演講指出，AI的應用發展已成為疫後經濟的新成長動力，也帶動超大型資料中心的快速佈局。然而，AI資料中心已成為了超過100ＭＷ等級的吃電怪獸，也使得各國重新評估國內電力供需問題。

王孟傑表示，依國際能源署（IEA）預測，全球資料中心的電力需求到2030年將成長超過一倍，達到約945 TWh，這個數字略高於當前日本全國的總用電量。AI是此成長背後最強勁的驅動力，其中專為AI優化的資料中心電力需求，預計到2030年將成長超過四倍。這股電力需求的浪潮正引發新的能源產業商機。能源效率的提升，美國、歐洲等先進國家的電力需求長期處於持平甚至下降的狀態，但AI的崛起徹底逆轉這一趨勢，科技巨頭的選址條件也由「市場優先」、「光纖優先」的現狀，逐漸朝具備完善基礎建設的方向發展。這使得能源部門相關產業找到新的成長軌道。

他指出，AI處理器極高的功率密度，已不滿足於傳統的氣冷技術效率，促成液冷市場的快速增長外，LNG冷源也成為重要資源；為了實現永續發展目標並鎖定長期穩定的能源價格，建設AI資料中心的科技巨頭已成為透過PPA或自行投資新電廠，成為全球新增乾淨發電設備的新驅動力；為提供AI資料中心全年無休的穩定電力，各式儲能系統與先進電力設備成為不可或缺的能源技術。估計2025年全球資料中心帶動廠內能源相關設備市場達419億美元，2030則可達633億美元的規模，CAGR可達8.6%。

另一方面，王孟傑表示，資料中心投資具備國際地緣政治的特性，因應市場化需求而造成過度集中的現象，也使得電力公共事業面臨極大的挑戰。這不僅僅是漸進式的增長，而是一場典範轉移：習慣於管理平緩需求的電業和電網規劃者，如今必須應對由單一產業驅動的指數級增長曲線，加上淨零減碳的需求仍在，使得電力產業與資料中心業者同步在減碳議題各自努力。

王孟傑認為，臺灣位於東亞島鏈的重要節點，近年在能源效率、乾淨能源、電力設施之政策與產業發展也有一定的成果。在快速成長的AI建設需求下，應運用各種能源產業的能量，以協助建設新的智慧數位基地，達到「數位X綠色雙轉型」的境界。

微電網可整合負載、再生能源、儲能及其他發電設備進行調度，並在電網故障時切換至「孤島模式」，確保營運不中斷，是提升韌性的關鍵解方。但須具備快速反應、智慧能源管理與多能源協調等功能，以平衡算力需求、供電穩定及電力成本。

對台灣而言，AI驅動的能源轉型浪潮，也為產業帶來新契機。憑藉在電力電子、儲能與能源管理的既有基礎，台灣廠商可藉由參與示範應用，尋求國際合作的切入點。

