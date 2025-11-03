中鋼五大核心產品取得國際EPD認證擴大綠色產品布局

中鋼五大核心產品取得EPD認證聲明書。（中鋼提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼旗下五大核心產品，包括鋼板、熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅及電磁鋼捲，分別取得UL Solution及The International EPD System兩大認證平台EPD認證聲明書，中鋼表示，預計明年可取得棒線、電鍍鋅鋼捲及熱軋酸洗鋼捲EPD認證聲明書，擴大綠色產品布局。

中鋼為迎合產品環境資訊揭露趨勢，於2022年完成23項鋼品「碳足跡」盤查報告書後，今年初展開第三類產品環境宣告（EPD）認證資料蒐集及環境足跡分析工作，逐步導入EPD制度系統。中鋼表示，EPD是因應全球暖化、氣候異常等議題所延伸出的產品資訊揭露宣告制度，須經由第三方獨立公正單位驗證，讓下游採購者可選擇是否購買其產品。

中鋼自2006年起逐年執行溫室氣體盤查，依據ISO 14067標準建立產品碳足跡，並於2022年通過BSI驗證，今年再根據ISO 14025標準，透過產品生命週期評估（LCA）方法，著手蒐集產品環境足跡資料及分析。

中鋼挑選廣泛應用於建築結構、基礎設施與綠建材領域的建築用鋼，包括鋼板、熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅鋼捲，也選擇了應用於電動車馬達、家電與節能設備所需的電磁鋼捲，五大核心產品皆取得EPD認證。

中鋼表示，除已取得14張涵蓋平板與條線等主要產品的再生鋼材UL 2809認證外，今年再取得鋼板、熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅及電磁鋼捲的EPD認證，預計棒線、電鍍鋅鋼捲及熱軋酸洗鋼捲EPD驗證，明年就會有好消息。

