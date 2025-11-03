兆豐投信：AI邁入實質應用期 將成未來10年投資主軸

兆豐投信看好AI邁入實質應用期，預料將成未來10年投資主軸。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股今日再創新高，特別是近期市場資金對 AI 題材的追捧，激勵「AI 概念股」表現亮眼，兆豐投信指出，美國聯準會9月重啟降息後，市場資金明顯回流風險性資產，AI投資熱度持續升溫，推動全球科技產業進入新一輪成長週期，AI正從技術突破走向實質應用，成為提升企業生產力與營運效率的關鍵動能，長線投資潛力不容忽視。

兆豐投信表示，AI應用正快速滲透企業營運，儘管市場對AI投資泡沫仍有爭議，但其對社會結構與商業模式的影響已相當明顯。根據麻省理工學院（MIT）報告，約95%的AI試行專案尚未帶來顯著財務貢獻，但能成功將AI融入工作流程與決策體系的企業，將在未來競爭中脫穎而出。

兆豐全球尖端科技多重資產基金研究團隊指出，看好AI應用與半導體供應鏈、能源電網升級及航空航太3大方向。包括AI軟體與資料中心、先進製程等供應鏈，商用航空與太空探索、智能化導入國防設備開發，以及因AI算力需求推升的電力與核能發展，均為長線布局重點。

兆豐投信強調，科技創新是推動經濟成長的主要動能，技術破壞式創新更是生產力提升及產業升級的關鍵，AI革命預料將引領未來十年產業升級與投資機會。儘管全球貿易與貨幣政策等不確定性因素仍然存在，建議投資人依自身風險屬性，適度納入相關產品於資產配置中，以掌握AI世代長線成長契機。

