網稱馬太鞍溪未清疏 經部澄清：2016年起疏濬量約235萬立方公尺

水利署全力動員辦理馬太鞍溪災後疏濬。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕網路傳言指稱「馬太鞍溪未清疏」，經濟部水利署今（3）日表示，經查並不符合事實，自2016年至2025年間，為使馬太鞍溪通洪能力更順暢，疏濬量共已完成約235萬立方公尺。

水利署表示，依河川管理辦法第45條第1項規定，中央管河川的疏濬，可由當地直轄市或縣（市）政府擬訂計畫書，報經該河川的管理機關核定後許可辦理。

請繼續往下閱讀...

水利署指出，自2016年至2025年間，為使馬太鞍溪通洪能力更順暢，水利署第九河川分署及花蓮縣政府採滾動式檢討，依據需求進行持續疏濬，共已完成約235萬立方公尺，該河川段也經持續監測及調查，均適時採取管理及治理作為，並無怠忽職守的情事。

水利署表示，2025年已許可花蓮縣政府採公共造產機制共同推動疏濬45萬立方公尺；水利署第九河川分署也在馬太鞍溪堰塞湖形成後，為河道通暢兼顧兩岸安全並預留土砂容納空間，積極辦理河道清疏共10.84萬立方公尺。

水利署補充，由於天然災害發生，為加速馬太鞍溪土方去化，對於花蓮縣政府共同推動疏濬的許可已廢止，後續由水利署動員全國各河川所屬單位全力投入疏濬工作，截至今年11月2日，水利署已疏濬133萬立方公尺，未來疏濬作業以河防安全優先，維護民眾生命財產為首要，全力以赴加緊趕辦。

水利署強調，馬太鞍溪河段治理、防洪維護及防災整備從未鬆懈。本次災害為極端氣候下之天然事件，水利單位已依程序落實各項預防及應變措施，後續並將持續推動復建及流域整體檢討，確保河防安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法