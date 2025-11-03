勞保老年年金提前領還是正常領？一次看懂關鍵考量！

許多勞工在規劃退休時，常會猶豫要不要提前領取勞保老年年金。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕許多勞工在規劃退休時，常會猶豫「要不要提前領取勞保老年年金？」，提前領可以馬上開始領錢，但金額會被打折；若選擇正常請領，雖然不打折，但還得再繳5年保費。究竟該怎麼選擇最划算？以下提供5大考量方向，協助勞工評估最適合的選擇。

1. 看自身健康狀況與壽命預期

若自身健康不佳，或家族有慢性病史的勞工，建議提早領較有保障；若身體狀況良好、家中長輩多為長壽體質，則可考慮正常領。

另外，根據內政部公布的2024年簡易生命表，國人平均壽命為80.77歲，其中男性平均壽命為77.42 歲、女性平均壽命84.3 歲，可作為勞工預估退休年金領取年限的參考依據。

2. 看加保身份與保費負擔

若你是公司受雇員工，勞保費由雇主與政府共同負擔，自付額較低（多數情況每月千元左右），可考慮多保幾年、再正常領；但若你是雇主或以職業工會身份加保，保費負擔較重，則提早領會較划算。

3. 投保薪資是否已經維持最高5年

若你的平均投保薪資已達最高額度並維持5年以上，提前領相對划算；但若你仍在調薪階段，建議不要太早領，因為投保薪資會直接影響未來每月年金金額。

4. 生活所需與主觀需求

勞工要思考退休後，每月基本生活開銷需要多少？若提前領的金額已足夠維持生活，可選擇提早領；若覺得金額偏低，則建議多累積年資、正常領，月領金額會更充裕。

至於多少才足夠老年生活開銷，完全取決於勞工個人生活型態與主觀認定。

5. 勞保不只老年給付

勞保除了老年給付外，還有失能、死亡、遺屬等多項給付。若想提前請領老年年金，就必須退保，代表不再具備勞保身分。未來若發生事故或死亡，將無法再請領相關給付。因此，勞工決定提前請領前，務必考量未來可能的保障需求。

實例試算：

勞工A 54年次，勞保年資30年，平均投保薪資3.5萬元，今年剛好滿60歲，想知道提早領、正常領那個對自己最有利?

依《勞工保險條例》規定，提前請領每提前1年減4%，若提前5年（60歲領）則減20%。

▸ 勞工A選擇提早領（60歲）

勞工A每月可以領到的金額為3.5萬元 × 30年年資 × 1.55% ×（1-20%）＝ 1萬3020元

以平均餘命80歲來計算，勞工A到80歲總共可以領到1萬3020X12個月X20年=312萬4800元。

若勞工A等到65歲正常領，我們又分「平均投保薪資不變」和「還在調薪中」2種狀況，

▸ 正常領（65歲、薪資不變）

勞工A每月可以領到的金額為 3.5萬元 × 35年年資 × 1.55% ＝ 1萬8988元

以平均餘命80歲來計算，勞工A到80歲總共可以領到1萬8988元 × 12月 × 15年 ＝ 341萬7840元

扣除5年勞保保費約5萬元後，實得約336萬元。

▸ 正常領（65歲、還在調薪）

假設勞工A還在調薪中，且平均投保薪資從3.5萬元調升到4.2萬元，

則勞工A每月可以領到的金額為4.2萬X35年年資X1.55%=2萬2785元

以平均餘命80歲來計算，勞工A到80歲總共可以領到2萬2785元 × 12月 × 15年 ＝ 410萬1300元

扣除5年保費約6萬後，實得403萬元。

由以上試算數據可以得知，若勞工A平均投保薪資固定不變，提前領和正常領差距不大;但若仍在調薪，差距就很大了，選擇正常領會更划算。







