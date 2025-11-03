振大環球第3季EPS季增1045％ 每股大賺6.07元

振大環球對明年營運仍審慎樂觀，期望延續穩定成長的趨勢。（振大環球提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣代工廠振大環球（4441）受惠於主要客戶拉貨動能強勁，第三季稅後純益3.77億元，每股盈餘6.07元，兩項數據皆衝上單季歷史新高，展望第4季，隨著10月進入耶誕節前的出口旺季，加上客戶新品拉貨啟動，營運可望延續強勁走勢，管理層預期2025全年營收有機會逼近歷史新高，獲利則可望挑戰去年水準。

振大環球第三季營收22.58億元，季增17.84%、年增5.6%，毛利率23.26%，季增3.6個百分點、年減1.49個百分點，營益率16.29%，季增2.79個、年減1.66個百分點，歸屬母公司業主淨利3.77億元，季增1078.12%、年增4.58%，每股盈餘6.07元，季增1045.28%、年增1.5%。

請繼續往下閱讀...

振大環球前三季營收56.83億元、年增28.96%，毛利率22.51%、年減3.8個百分點，營益率15.63%、年減2.45個百分點，歸屬母公司業主淨利6.94億元、年減14.78%，每股盈餘11.38元、年減15.76%。

管理層表示，第二季因新台幣強勢升值影響換匯表現，不過匯率因素已於第三季呈現穩定，加上主要客戶訂單絡繹不絕，振大環球單季獲利遠超上半年，且已連續五年穩賺一個股本，展現強勁獲利實力。針對明年布局，公司提出「發、快、錢」三大策略──主動開發多樣布料與款式（發）、快速反應市場需求、縮短交貨期（快）、控管成本、提升毛利（錢）。

管理層指出，旗下三大主要客戶將成為明年成長動能來源，首先是電商客戶，今年出貨量已翻倍成長，受惠於客戶雲端AI分析系統，能精準預測款式、精準廣告投放，使成本及庫存大幅下降。AI讓購物體驗更智慧，帶動服飾銷售穩定成長，預估明年基本款及網紅新品服飾仍將推升出貨量。

其次是美國最大運動實體通路，透過結合運動體驗的門市刺激消費穩定增量，併購Foot Locker後通路擴張效應可望於2026年全面發酵；第三是量販通路客戶COSTCO持續放量，明年訂單預估再增加逾3成。

在產能布局方面，公司因應客戶的快單需求，越南產區將於明、後年持續擴充，同時印尼產區將佔整體產能約5%至10%，印尼具成本競爭的優勢，將與馬達加斯加產區互相配合，明年整體產能可望提升2至3成，為後續營收與獲利成長注入新動能。靈活的多產區配置不僅強化交期與供應彈性，也有利於進一步鞏固公司在議價與成本控制上的優勢。

展望未來，振大環球強調，經營策略與多產區布局成果正逐步發酵。隨著新產能陸續開出、主要客戶訂單持續放量，公司對明年營運仍審慎樂觀，期望延續穩定成長的趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法