黃仁勳「AI夥伴」炸雞啤酒會幕後策劃是誰？韓媒揭是「她」

黃仁勳（右）10月30日與李在鎔（左）、鄭義宣（中）一同現身首爾江南區知名炸雞店。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國晶片設計大廠輝達執行長黃仁勳10月30日與南韓三星電子董事長李在鎔、現代汽車集團董事長鄭義宣，一同現身首爾江南區知名炸雞店「깐부치킨」（Kkanbu Chicken），掀起一股朝聖風。南韓《中央日報》3日引述南韓政黨人士披露，這場會面的幕後策劃者正是黃仁勳的女兒黃敏珊。

黃仁勳女兒黃敏珊。（中央社資料照）

據報導，這場「雞啤會」及選擇「Kkanbu炸雞」作為場地都出自黃敏珊的主意，她特地挑選這個在韓語中意為「親密夥伴」的品牌，寓意輝達與兩家企業是「AI 親密夥伴」。黃敏珊早在1個月前抵韓，為輝達與合作企業的交流做準備時，便敲定此處作為會面地點。

「Kkanbu」一詞因Netflix劇集《魷魚遊戲》中台詞「我們是Kkanbu啊」而廣為人知。

聚餐前，黃仁勳向媒體表示：「我特別喜歡與朋友們一起享受炸雞與啤酒，因此Kkanbu是最合適的地方。」三位企業領袖在席間還暢飲交杯酒，氣氛熱烈。

當天，在COEX舉行的GeForce南韓上市25週年紀念活動上，黃仁勳又將李在鎔和鄭義稱為「炸雞啤酒夥伴」，並邀請兩人上台。陪同在側的黃敏珊全程引領父親的行程，甚至親手將簽名的日本威士忌「白州25年」贈予兩位董事長。

1990年出生的黃敏珊在2020年加入輝達，目前負責物理AI平台及人形機器人平台，職級為高級總監，高於其兄黃勝斌。

