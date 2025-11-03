掌握高市早苗行情！「聯邦日本收益成長多重資產基金」今日募集。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕高市早苗成為日本首位女性首相以及美國總統川普順利訪日，市場信心明顯回升，帶動一波「高市行情」，聯邦投信表示，日本經濟正從「失落的三十年」邁向全新的成長循環，自即日起至7日止募集「聯邦日本收益成長多重資產基金」，提供新台幣、日圓與美元三種幣別，並設有季配息機制，主要投資「日本股票、日企美元債券、日本REITs」三種資產，採取動態配置策略，以平衡收益與成長來源。

聯邦投信指出，高市早苗的新經濟政策被視為「安倍三支箭」的升級版，不僅延續寬鬆貨幣與積極財政，更強調以「產業導向」推動結構改革，她將半導體、人工智慧與國防列為戰略核心，同時擴大育兒補助、強化女性就業支持，為內需注入新動能。

在外交與安全層面，高市積極推進印太聯盟與防衛預算擴編，強化日本於全球供應鏈重組中的地位；此外，2024年新版個人儲蓄帳戶（NISA）上路後，投資額度與免稅年限放寬，也進一步激發民眾投資意願，為市場增添內資支撐力道。

聯邦投信表示，在政策與資金共同加持下，聯邦投信看好日本股票、債券與REITs市場正迎來新一輪結構性成長契機，同時，該基金更結合，聯邦投信、日本生命旗下日生資產管理（Nissay AM）與德意志資產管理（DWS RREEF）「黃金三角團隊」，兼具在地洞察與國際視野，幫助投資人掌握日本市場投資機會，追求穩定收益機會與財富增值。

