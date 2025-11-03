雲端與AI題材發燒!三檔美股ETF掌握雲端與科技成長動能。（口袋證券提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕微軟、Alphabet（Google 母公司）、Meta、亞馬遜相繼公布最新財報，由於表現亮麗，不少投資人看好雲端、AI與美股科技長線成長趨勢，也想進軍美股ETF!口袋證券指出，Roundhill 壯麗七主動型ETF（MAGS）、Vanguard 成長股指數型ETF（VUG）、KraneShares 人工智慧與科技主動型ETF（AGIX）涵蓋不同層面的AI投資機會，這三檔ETF是相當具有代表性的美股ETF。

口袋證券表示，雲端、AI的整體營收與獲利普遍優於市場預期，顯示雲端業務與AI產品化已成為推動成長的核心動能，隨著各大企業持續加碼AI基礎建設，口袋證券觀察，本季財報普遍呈現「邊賺邊燒」現象，營收創高，但投資攤提與營運成本上升，短期獲利與自由現金流仍承壓，後續市場觀察的兩大重點，首先是AI基礎建設投資效率，其次是AI產品與服務的變現能力。

口袋證券認為三檔美股ETF掌握雲端與科技成長動能。第一「Roundhill壯麗七主動型ETF（MAGS）」，以「七巨頭」為核心，透過衍生性商品與部分直接持股，等權重配置 Alphabet、Amazon、Apple、Meta、Microsoft、NVIDIA 與 Tesla，反映七巨頭整體走勢，屬集中於科技產業的主動型ETF；第二「Vanguard 成長股指數型ETF（VUG）」，追蹤 CRSP 美國大型成長股指數，持股約160檔，微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜合計比重約27%，屬分散度高、長期參與美股成長的核心ETF；第三「KraneShares 人工智慧與科技主動型ETF（AGIX）」，結合主動與被動策略，持股約44檔，涵蓋AI硬體、基礎設施與應用企業，主要持股包括微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜，合計比重約17%，AI主題純度高、分散度介於MAGS與VUG間。

口袋證券提醒，AI投資雖為長線成長主軸，但短線仍受資本支出與現金流波動影響，投資人應留意產業周期、政策監管等外部變數，採取分散布局並持續觀察策略，以在AI產業成長中穩健參與股市行情。

