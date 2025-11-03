中駐美大使館PO竹科衛星照 外媒示警這樣說

中國駐美大使館在社群平台PO出竹科衛星照。（圖取自中國駐美大使館X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕中國駐美大使館近日在社群平台PO出衛星「吉林一號」俯瞰台灣的影像，還稱「都是中國的」，其中一張竹科衛星圖特別引起外國分析師及科技媒體關注及警戒，雖然這則推文沒有直接提到晶片，但竹科是全球先進晶片製造中心，1張圖就能看出北京的野心。

中國駐美大使館10月31日於X刊出數張由中國「吉林一號」拍攝的台灣衛星照，包括日月潭、阿里山、台北市、新竹科學園區及鵝鑾鼻半島等，還聲稱從「吉林一號」的視角來看，「中國台灣省」每寸土地都生氣勃勃。中國駐美大使館還將此推文置頂。

Moor Insights and Strategy 創辦人兼首席分析師摩爾海德（Patrick Moorhead）轉發中國駐美大使館所PO出的竹科衛星照，他說，「讓我說清楚，台積電晶圓12A廠、晶圓12B廠及先進後端晶圓廠等都在竹科。

他強調，還有台積電總部及全球研發中心，這裡（竹科）開發全球所有先進的晶圓代工智慧財產，用來生產輝達、AMD、博通、蘋果及高通等公司的晶片及英特爾最近一些產品。」

科技媒體《Tom's Hardware》也說，雖然這則推文沒有直接提到晶片，其實也無需說明。新竹是台積電最初的晶圓廠、聯發科和聯電總部所在地，同時聚集負責台灣航太和晶片戰略的關鍵政府機構。

報導說，世界上沒有其他地點能像新竹一樣集中如此多的尖端晶片製程。這裡是訓練AI模型的GPU誕生地，也是CPU被蝕刻成形的地點，更是先進矽晶智慧財產（silicon IP）的設計地點。

報導稱，這並非北京首度試圖提醒世界台灣的脆弱性。中國海軍在台灣海峽進行模擬封鎖，檢查商船，引發外救對海峽咽喉要道可能被切斷的擔憂。連接台灣與美國東岸、日本、韓國和中國的電纜系統，今年稍早遭到一艘懸掛喀麥隆國旗的貨輪「順興39」號破壞，使台灣加重處罰破壞海底電纜行為。

報導指出，2021 年 6 月，白宮的一份評估報告示警，即使台積電的產量受到暫時性衝擊，也可能對從資料中心到國防等各個領域產生連鎖反應，「中國大使館無需直接提到這些情況。當前緊張局勢下，一張竹科照片就足以說明相關問題。

