LINE Pay登韓國樂天百貨 台灣旅客跨境支付最高回饋40％

〔記者李靚慧／台北報導〕行動支付龍頭LINE Pay（7722）宣布，正式進駐韓國最大零售通路樂天百貨體系。自11月1日起，韓國境內共56個樂天據點，包括樂天百貨、樂天折扣購物中心（LOTTE OUTLETS）及樂天購物中心（LOTTE Mall），將陸續啟用LINE Pay支付，赴韓旅遊的台灣旅客不但可免帶現金，跨境支付最高回饋達40%。

LINE Pay表示，韓國賞楓及滑雪旺季將至，看準台灣赴韓旅遊人次持續增加，攜手樂天集團拓展海外支付場景，成為首家進駐韓國最大百貨體系的台灣行動支付品牌。雙方已於10月31日舉行啟用儀式，未來樂天集團旗下31家樂天百貨分店、17個樂天折扣購物中心，及8座樂天購物中心（含樂天世界購物中心），自11月1日起陸續支援LINE Pay支付，涵蓋首爾、釜山、大邱、仁川等主要城市，是國內首家進駐韓國最大百貨體系的行動支付品牌。

LINE Pay全球業務發展處負責人吳東彬指出，這次合作不只是支付服務擴張，更希望讓台灣旅客在韓國旅遊過程中，能透過跨境支付享有順暢、安全的購物體驗。樂天百貨則是韓國零售業龍頭，31家百貨分店與超過2000個附屬據點遍及全國，為海外旅客的重要購物據點。

為慶祝服務上線，即日起至2026年1月底，於樂天百貨、樂天OUTLETS及樂天MALL使用LINE Pay支付，可享LINE POINTS 10%基本回饋，綁定指定信用卡再加碼20%，若單筆消費滿20萬或40萬韓元，樂天百貨再贈等值2萬或4萬韓元商品禮券，總回饋最高可達40%。

