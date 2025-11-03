台積電兩年內市值翻倍衝3兆美元 外媒曝理由 股價不應被低估

台積電有望在2027年加入蘋果、輝達和微軟的行列，成為市值3兆美元的公司。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電有望在2027年加入蘋果、輝達和微軟的行列，成為市值3兆美元的公司。The Motley Fool報導指出，投資人都知道台積電是推動人工智慧（AI ）支出激增的美國「七大巨頭」科技公司，台積電為人工智慧產業供應大部分晶片。華爾街可能仍然低估了台積電的股票。

台積電是推動整個人工智慧革命的半導體主要供應商。幾乎為所有美股「七大巨頭」廠商依賴台積電所提供的先進晶片，台積電目前市值高達1.5兆美元。但華爾街可能仍然低估台積電的股票。以下是台積電未來兩年市值可能翻倍，並在2027年憑藉人工智慧基礎設施支出達到3兆美元的原因。

首先是，數據中心建設者計劃在未來幾年投入數兆美元用於人工智慧。其中大部分資金將流向輝達等晶片製造商。然而，輝達其實並不生產自己的晶片，而是由台積電代工。

這使得台積電在人工智慧供應鏈中佔據主導地位。它是少數幾家（甚至唯一一家）能夠為各種人工智慧客戶生產最先進電腦晶片的公司之一，這使其在半導體代工領域接近壟斷地位。

這就是為什麼台積電在過去十年中營收成長了335%，達到1160億美元的原因。憑藉其近乎壟斷的地位，這家晶片製造商擁有強大的定價權。上個季度，台積電的營業利潤率超過50%，這在製造業企業中是聞所未聞。

第二，隨著人工智慧領域的支出成長，台積電對半導體產能的需求也將隨之增加。這將使其營收持續快速成長。上季年增41%，並有望在2027年突破2000億美元的銷售額。假設營業利潤率為50%，這將帶來1000億美元的淨利潤。

第三，台灣是半導體製造中心，但鑑於台灣與中國的關係帶來的地緣政治風險，台積電和美國政府以及台積電的客戶，如蘋果和輝達已大力推動在美國建設半導體工廠。

台積電預計將在美國投資1650億美元，用於興建以亞利桑那州為中心的先進製造廠。該公司只有在確信此類投資能夠直接促進成長的情況下才會進行此類投資，這表明台積電相信自己能夠保持其在人工智慧部署方面令人矚目的速度。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）表示，他希望台積電能盡快提升產能。儘管台積電的營收年增40%，但其半導體產能的成長速度仍遠低於市場整體需求。

第四，與多數「七巨頭」股票不同，台積電的估值較為合理，本益比（P/E）為31倍。隨著該公司在台灣和美國不斷擴大生產規模，這一數字應該會迅速下降。

如果台積電未來兩年營收能以40%的速度成長，那麼到2027年，其銷售額將比現在翻倍。以先前預測的1000億美元獲利和30倍市盈率計算，到2027年，台積電的市值將達到3兆美元。

當然，該公司可能面臨利潤率壓力、成長放緩或市盈率壓縮等問題，這些都會影響其為股東創造快速回報的能力。儘管如此，對於希望長期持有的投資者而言，這隻股票看起來仍然很便宜。

