「泰」厲害！亞洲最大冰淇淋出口國竟是泰國

泰國登亞洲最大冰淇淋出口國。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《南華早報》3日報導，泰國現在是亞洲最大的冰淇淋出口國，全球排名第四。自2020年以來，一系列自由貿易協定和採購策略，幫助泰國冰淇淋出口每年增長超過10%。

報導稱，泰國冰淇淋市場蓬勃發展，吸引越來越多的消費者，2020年至2024年間，泰國冰淇淋出口額年均達1.06億美元（約台幣32.5億），年均成長率超過10%。政府將這一激增部分歸功於該國與 18 個不同國家簽訂的 14 項自由貿易協定。

其中 17 個合作夥伴取消了關稅，使泰國冰淇淋具有競爭優勢，截至 2025 年初，對這些市場的出口佔冰淇淋總出貨量的 87%。即使是對泰國商品保留部分關稅的日本，對泰國冰淇淋進口量也增加近10倍。

泰國企業家達努蓬 （Danupon Umnouypreechakul）表示，想要在充滿哈根達斯（Haagen-Dazs）和 Ben & Jerry's 的甜食中脫穎而出，冰淇淋品牌需要的不僅僅是風味，還要會講故事。

他的公司 Lamoon Group 是一家精品泰國製造企業，其獨特的理念是將每種口味與種植原料的農民聯繫起來，為越來越挑剔、消費能力也越來越高的消費者提供引人入勝的故事，讓他們在品嚐每一口美食的同時，也能感受到背後的故事。

達努蓬說，現在，當消費者享用我們的芒果梅（Marian plum）或椰子口味的冰淇淋時，他們也品嚐到了冰淇淋背後農夫的故事。這些冰淇淋賦予了每一種口味新的意義，顧客都非常喜歡。

達努蓬指出，「泰國一直是世界廚房，我們的供應鏈高效，採購管道先進，價格優勢無與倫比。」他強調，泰國食材值得走向世界舞台，公司目前在新加坡，正在與澳洲、杜拜和越南的潛在合作夥伴洽談。

報導說，冰淇淋市場增長空間很大。根據國際冰淇淋聯盟的數據，亞洲目前約佔全球市場的 37%，該聯盟估計該行業在未來五年內的價值可能超過 560 億美元（約台幣1.7兆），印度及中國引領全球消費。

