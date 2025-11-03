最好的先進晶片留給自己 川普保留「這項可能性」中國會買單嗎？

美國總統川普表示，人工智慧巨頭輝達最先進的Blackwell晶片不會與他人共享。川普的言論再度為美中剛達成的脆弱貿易協議造成考驗。（路透、法新社合成圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，人工智慧巨頭輝達最先進的Blackwell晶片不會與他人共享，中國聽到後恐又要失望了。不過川普也表示不排斥向中國出售技術水平較低的晶片，只不過中國目前推動使用國產晶片、依賴國內廠商提供產品替代方案，對於輝達較低階的特供晶片不感興趣，輝達在中國的市佔率甚至已跌至零。川普的言論再度為美中剛達成的脆弱貿易協議造成考驗。

針對先進晶片保留給美國使用，雖然川普沒有直接提及對象是中國，但他的這番言論是在美國議員對北京利用最新的Blackwell晶片來提升其人工智慧水平和增強其軍事能力表示擔憂之後發表。

川普在空軍一號上對記者表示，美國並不熱衷於與世界其他國家分享輝達最新版本的Blackwell晶片。據路透報導，川普說：「剛剛推出的新款Blackwell 晶片，比其他所有晶片都領先10年……但是，不，我們不會把這款晶片給其他人用。」

然而，川普並未排除向中國出售技術水平較低的Blackwell晶片的可能性。他後來接受哥倫比亞廣播公司新聞採訪時表示：「我們會讓他們與輝達達合作，但不會讓他們參與最先進的技術合作。

此前，美國議員曾聲稱北京將利用這些晶片實現軍事現代化，川普的這一表態再次印證了這一說法。輝達是目前晶片業內規模最大的公司之一，市值達5兆美元。

在最近與中國國家主席習近平的會晤中，川普也迴避輝達晶片這個話題。兩國達成了一項脆弱的貿易休戰協議，美國不徵收100%的關稅，而中國暫停對稀土出口實施一年的管制。

然而，川普決定將輝達最好的晶片據為己有，預計將進一步考驗脆弱的休戰協議的極限。

