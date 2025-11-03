普發現金1萬！華銀、一銀再加碼 iPhone 17、台灣pay點數大放送

普發1萬元！華銀、一銀再加碼，iPhone 17、台灣pay點數大放送。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕為響應政府推動「全民+1 政府相挺」普發一萬元現金政策，公股銀行針對登記入帳、ATM領現皆祭出加碼優惠，包含有最新iphone17抽獎送、「台灣pay」紅利點數、限量「mo幣」外，刷信用卡也有相關優惠。

本次普發現金一萬元依政府規劃，可透過「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「特定族群直接入帳」、「特定偏鄉造冊發放」等5種方式領取。

為力挺政府普發現金政策，華銀今日宣布只要是存戶選擇以華銀帳戶「登記入帳」，就有機會抽蘋果iPhone17 256GB或Line Points點數等好禮，總計將發出超過2000個獎項，中獎機會高！華銀共準備10支iphone17大方送。

華南銀行特別加碼，只要是華南銀行存戶，在2026年4月30日前選擇「登記入帳」至華南銀行帳戶，並綁定華南銀行官方LINE個人化服務，即可獲得抽獎機會，華銀此次準備了10支iphone17大方送，並有Line Points點數等好禮，總計將發出超過2000個獎項，中獎機會高。

華銀指出，若沒有華銀帳戶，也可以透過網路線上申辦SnY數位帳戶。華銀 SnY數位帳戶提供線上開戶功能，新開立帳戶可享新台幣10萬元（內）活儲2.5%優惠利率，及每月跨轉20次、跨提10次手續費優惠！本次抽獎更針對SnY數位帳戶客戶再加碼，最高可獲得三次抽獎機會，中獎機會再提高！

第一銀行針對這次「全民+1 政府相挺」發放一萬元，無論是採「登記入帳」或是「ATM領現」的民眾，皆有機會獲得「台灣Pay紅利點數」或是「mo幣」好禮。

在「登記入帳」部分，一銀提供5名台灣Pay紅利點數100000點（價值新臺幣10,000元）及60名50000點的抽獎機會。

「ATM領現」部分，持一銀金融卡至第一銀行貼有識別標示貼紙的ATM自動櫃員機，插入提款卡，成功透過「ATM領現」方式領取者，即可享有「mo幣5000點」抽獎機會，共抽出2名。

另外，登記入帳至一銀iLEO數位帳戶也能同時享有新台幣12萬元內2%的高活存利率以及每月10次的跨行提款、跨行轉帳免手續費。如果是新戶首次申辦數位帳戶者，完成指定任務最高還可以獲得限量mo幣150點。

一銀信用卡普發1萬放大術亦有超值回饋，包含新戶首刷禮最高2600元刷卡金等活動。

