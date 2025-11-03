無薪假減少現曙光 下半年首現人數微降212人

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，本期有數家較大規模的企業復工，是此次人數減少主因。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕在美國關稅影響下，國內勞工實施減班休息（俗稱無薪假）的情形，出現下半年首度減少的好消息，雖然近95%的人數仍集中在製造業，但因本期有數家較大規模的企業復工，多達9家「機械設備製造業」者因「訂單回穩」宣布停止減班休息，員工數就減少了688人，使得總實施人數較上期微幅下降212人。

勞動部今（3）日公布勞雇雙方協商減少工時統計，共455家、8,331人實施，與10月16日公布的432家、8,543人相較，本次家數雖增加23家，人數卻微幅下降212人。實施的產業仍呈現高度集中製造業的現象，多達 372 家，7849人通報實施，約佔整體減班休息的近 95%，且以金屬機電工業的293 家、6019名為主；而企業規模仍以規模小的企業為主，50人以下的企業在總數455 家中多達418家。

至於受美國關稅影響的程度，在本期通報數據中，總數455 家企業中，有 370 家廠商認為他們受美國關稅影響，受影響員工數為7575人；相較上期家數增加了16家，但人數減少了348人。

分析此次人數減少原因，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，主要是有數家較大規模的企業復工，共 18 家企業宣布停止減班休息，減少了926名員工放無薪假，讓員工恢復原本的勞動條件，主要集中在「機械設備製造業」，共9家、688人，特別值得注意的是其中的3家業者，一家減少200多人，另外2家各減少100 多人，人數加總就多達563名，是本期減班休息人數的以減少的主要原因。

黃琦雅分析，這一波人數下降可說是下半年首見，但是因訂單回穩的企業家數仍集中在規模比較大的業者，還有許多小型業者仍在實施減班休息，因此勞動部抱持謹慎的態度看待，後續小型業者的訂單是否也會逐漸回穩，是必須持續觀察的重點。

